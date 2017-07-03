即巿股評 港股直擊

今年上半年恒生指數錄得17%升幅，國企指數也有10%增長。外圍方面，美國道指升逾10%，而納指更顯著上升逾14%，是2009年後最大同期升幅。其他股市也表現不錯，如西班牙和南韓都有雙位數字的增長，唯獨國內上證綜合指數卻錄得寥寥的3%升幅。下半年的股市走勢又如何？香港面對國際而背靠祖國，所以完全被環球及國內的政治和經濟因素牽著走。

全球政治環境還是變幻莫測。朝鮮半島形勢仍處於劍拔弩張，美國原先希望利用中國影響力，迫北韓停止核試，但表面效果看來不大。特朗普前天在白宮與南韓總統文在寅舉行首腦會談，讚揚美韓同盟，又指美國對北韓政權已經失去耐性，必須果斷應對。這是否暗示將對北韓有更激烈的行動，還是紙上談兵呢？值得投資者關注。

中東方面，6月初沙地阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃及指控卡塔爾向恐怖組織提供資金，宣布與卡塔爾斷交，其後提出13項復交條件，包括減少與伊朗的連繫及關閉卡塔爾半島電視台等。很明顯，這又是美國從中作梗，因不滿卡塔爾愈走愈遠，靠向俄羅斯和伊朗，況且卡塔爾半島電視台所播的片段與美國有綫電視CNN所播的簡直是南轅北徹，所以利用回教派系間之不和，「教訓」一下卡塔爾。但事情發展似乎不是這麽平坦，四國向卡塔爾提出復交的期限將於今天(7月3日)屆滿，而卡塔爾重申不會滿足對方要求，批評最後通牒非為打擊恐怖主義，實質是削弱卡塔爾主權。中東具有地緣戰略價值，斷交風波有可能演化成全球危機，會否星星之火可以燎原，又演變為俄、美在中東之爭？

美國本土政治也充滿不穩定因素，在新任總統特朗普「政治蜜月期」過後，黨爭明顯開始浮現，施政不順，諸事阻滯。國際貨幣基金組織上星期取消對特朗普提出的稅務及財政刺激計劃以帶動經濟增長的假設，並指有關政策缺乏細節，要將經濟增長率較長時間內維持在3%以上難以實現，更將預測美國今年經濟增長2.3%及明年增長2.5%下調至2.1%。事實上，金融數據公司Markit剛公布的美國6月製造業採購經理指數初值回落至52.1，低過市場預期，亦是去年9月後最低。6月服務業採購經理指數初值跌至53，低過市場預期，而綜合採購經理指數初值亦跌至53。

美下半年經濟增長有困擾？

雖然聯儲局主席耶倫指34家金融機構已通過第二輪銀行壓力測試，可承受4900億美元以上損失，並將會逐步加息，以非常漸進及可預見地縮減資產負債表規模，使貨幣政策正常化，但是同時指出資產價值略為過高，生產率增長緩慢，收入增長陷入停滯，而科技及全球化對大部分美國工人來說十分不利。言談之間是否暗示對美國下半年的經濟增長數據有所困擾或憂慮？

歐洲方面，經濟「火車頭」德國剛公布6月IFO企業景氣判斷指數為115.1，高過市場預期，升至紀錄高位，當地私人消費仍然是經濟的關鍵推動力量，並預期出口仍有進一步增長空間，估計第2季經濟將增長0.7%。歐盟執委會亦公佈歐元區6月經濟景氣指數升至111.1，高過市場預期的109.5，創近10年高位。

國內6月官方製造業採購經理指數(PMI)升至51.7，高於市場預期，是年內第2高，5月為51.2；6月非製造業PMI連續第2個月回升，由5月的54.5升至54.9，總體延續穩中向好勢頭。雖然PMI整體回升，但反映資金緊張企業的比重連續4個月超出40%，需進一步加強金融服務實體經濟的支持力度。

內地股市投資風格將改變

縱然如此，6月底公布的「A股入摩」對中國的資本市場發展是巨大一步，肯定對國內市場穩定起到積極作用。在股市改革過程中受到認同和鼓勵，有利於去槓桿化、規範化、宏觀化及國際化，以致在未來推出政策時也要考慮國際投資者的需求。國內股市投資風格將會改變，趨向發掘價值，而不是炒作概念；投資者結構會由現時散戶佔比超過50%轉爲機構投資者佔多，所選擇的類型亦從消息股轉爲「白馬股」(國內一般是指其有關信息已經公開的股票，兼有業績優良、高成長、低風險的特點)。市場減少波動，資本項下的淨流出壓力減小，除了起到穩定本幣匯率的作用，更同時吸引外資不斷流入。從過去16個市場被列入新興指數的經驗顯示，其後的6-12個月會有20-25%的漲幅。雖然A股下年才被納入，但是很多醒目基金在正式生效前已預先布局。

值得留意的就是今天除了開通市場引頸以待的中港「債券通」外，也同時拓闊內地保險機構投資港股的管道。相關的金融措施可令中港兩地「雙贏」，更吸引外資加快步伐進入國內資本市場，加強香港的金融市場地位，長遠有利香港金融及債券市場的發展。

下半年A股可追落後

從上述因素來分析，根據現時全球政治情況和經濟走勢，相信下半年國內A股可「追落後」，跑贏其他股市。隨著國內經濟改革實質效果明朗化，大大加強外資流進的信心，國策板塊如供給側改革概念、國企混改、一帶一路、軍事工業、人工智能、網路科技及潔淨新能源等質優白馬股，將會受到追捧，其相關在香港上市的H股及A股ETF也欣然受惠。然而，世事無絕對，如發生不可預料的政治或經濟大事，就要審時度勢，當機立斷！

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。