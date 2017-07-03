即巿股評 港股直擊

在剛過去的半年結，多隻新股都趕在6月30日的「死線」前招股。有媒體的統計指出，在半年結期間，共有近30隻股同時招股。面對眾多新股同時登場，投資者定必花多眼亂。

建築股是近年熱門的IPO品種，正在招股的恆誠建築(00994)，也是從事相關行業。集團是一間主要於香港提供地基工程及配套服務，以及一般建築工程的建築公司，為香港可進行磨擦預鑽孔工字樁工程的兩間地基公司之一。這項打樁技術在操作期間產生較少震動和噪音，因而較其他技術更為環保。集團近年業務持續穩定增長，且公司手頭合約總金額逾20億，未來具增長動力。

集團在過去數年業績錄顯著增長，其中收益由2014年的4.49億元增長至2016年的7.15億元，複合年增長率約為26.2%。不包括一次性上市開支，經調整溢利由2014年的4470萬元增長至2016年的6150萬元，增長接近38%。

集團的客戶中包括不少香港建造業活躍市場參與者。其中包括主要物業發展商、建築公司和商業企業，而於公營機構的客戶則為承接香港政府或公共機構建築項目的一般工程總承辦商。而以項目金額計算，集團所承接的最大項目為位於塞班的度假酒店建設項目，集團作為項目的總承建商，提供地基工程及配套服務及一般建築工程，當中包括一間設計可容納300間客房的酒店，合約總金額約9640萬美元。集團預期2017年大部分收益將來自該項目。

磨擦預鑽孔工字樁工程技術在操作期間產生較少震動和噪音，因而較其他技術更為環保，適合香港特定地區的地基項目。由於業界日益關注環境保護，相信該技術能力將有助集團業務增長。於過去三個財政年度，來自涉及磨擦預鑽孔工字樁工程的地基項目收益約為1.28億元，佔集團期內總收益約7.1%；同時，集團於香港的五項磨擦預鑽孔工字樁工程中有四項已竣工，即PMQ、中區警署保育及活化項目地基及ELS工程、黃泥涌道酒店重建項目及士丹頓街酒店項目。而由於集團有投資於購置各類機器設備，這令運營更具彈性，並能以具成本效益的方式爭取不同規模的地基項目，無須依賴外部租賃。

根據行業報告，香港由總承建商進行的建築工程的2016年總產值為2,364億元，預計於2021年將繼續增加至3,366億元，複合年增長率約為7.3%。而香港由總承建商進行的地基工程的總產值亦將由2016年的約173億元增加至2021年的約240億元，複合年增長率約為6.8%。隨著行業的發展，相信將可為集團發來更多發展機會。

恆誠建築已於6月30日 (上周五) 開始招股，將於7月5日(本周三)中午結束。以招股價中位數0.9元計算，市值約5億元，按2016年純利計算，市盈率約10倍，估值屬非常合理水平，有興趣者可留意。