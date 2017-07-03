即巿股評 港股直擊

已經在這個平台跟大家見面了一周，認識了羅庚兄及呂梓毅兄，感謝兩位支持及多方協助！本篇為7月展望，由於篇幅有限只會跟大家節錄重點。

筆者自行研究的向心系統，在時間上很重視轉折日，6月筆者在轉折日6月16日計算出6月結算價在25800點之上。7月的轉折日在7月7日及7月21日而當中又以7月21日為重。

期指結算至7月第二個轉折日 7月第二個轉折日至期指結算

2009年 升321點 升1287點

2010年 跌2點 升883點

2011年 跌273點 升495點

2012年 升670點 跌124點

2013年 升889點 升598點

2014年 升302點 升1415點

2015年 跌500點 跌1002點

2016年 升1250點 升422點

由於篇幅所限筆者未有列出完整20年數據，從上述數據看由現時期指結算後，大市仍呈區間市的機率較高，反而在7月21日才介入市場操作，屆時進行突破買入，成功率較高。而由期指結算至7月第二個轉折日，將有三星期的時間，意味大市往往在7月上旬大部份時間都是區間市運行為主。

7月波幅有多少？

長年期的恒指平均月波幅值在68%的機率下限在5%。用25700點為基數計算，7月的月波幅便有68%可在1200點或之上水平。而6月的細月波幅，其實是一個十分利好的訊號，有機會再跟大家詳解。不過在極細月波幅之後，月波幅平均值都會在6至8%的範圍甚至更多。以1986年7月1996年7月及2006年4月為例子。之前的一個月均出現極細月波幅的情況！即7月的月波幅可達1500至2000點。筆者選取這三個細波幅月份是與計量分析的收集年概念有關。而在收集年細月波幅後的一個月會出現大月波幅向上的情況！高位會傾向接近收市。亦即7月高位有機會見27000水平甚至更高。

支持阻力在何方？

從向心系統看周線，現時區間收窄，支持位在25500點而阻力在26300點。大市有機會仍需多一星期整固震盪，至本周下旬接近7月7日首個轉折日時，出現向上突破。由於指向7月高位有機會在下旬才出現。控制注碼，小注入市，上移止賺位，寧可賺得深，勝過出出入入。如回至25500點水平，可留意小時圖，如小時圖發出買入訊號也宜低吸建倉。

板塊輪動個股揚

最後跟進上周的分享，筆者提及大家可留意資源股、航運股，而馬鋼(00323)、江西銅(00358)、鞍鋼(00347)、洛陽鉬業(03993)都表現亮麗，仍可持有。中國鋁業(02600)暫時都未入筆者考慮之列。中外運航運(00368)、東方海外(00316)、中國外運(00598)、中遠海控(01919)，以上個股仍是維持買入訊號，可以量力而為。如尚有資金，不妨小注買入太平洋航運(02343)。日前跟大家分享的中國建材(03323)剛發力起步，要追上車仍趕得及。

而上周明星股必是滙控(00005)莫屬，周五再見新高後回順，從向心系統看，只因嚴重超買而出現的回吐，周線月線都向好，6個月時間可望85至90元水平。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。