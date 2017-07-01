即巿股評 港股直擊

港股半年結，近期的市場焦點除了細價股股災外，還有橫行已久的重磅股滙豐控股(00005)，終於出現明顯突破。滙豐周四輕鬆突破70元的阻力位後，升幅持續擴大，「獅王」發威下，滙豐收市急升逾6%。到周五早段，港股跟隨外圍有回套，滙豐亦略見回落，但午後再現升勢，高位突破74元，似乎有再挑戰75元關口的機會，不過尾市有獲利盤出現，最終微跌。

市場對滙豐急升的解讀頗多，而被視作最主要原因的，是美國34間銀行通過聯儲局的年度壓力測試，並允許銀行將額外資本用於股份回購及派息，市場憧憬滙豐或將於不久有第三輪回購行動；而英倫銀行行長卡尼透露，未來將會討論加息機會，英鎊匯價上升，亦可能是利好滙豐的因素。不得不提有券商近期上調滙豐的目標價，亦對市場氣氛帶來刺激作用。

觀察周四的資金流，資金在滙豐破頂急升當日，錄得逾4700萬元流入，反映投資者不單沒有趁滙豐急升獲利，反而再追貨，捕捉其進一步上升的機會。市場活躍的滙豐認購證，亦因應股價急升而有所改變。周四當日，投資者熱衷於追捧行使價在72元至74元，今年九至十月到期的認購證；而因應股價再升，投資者在周五轉為留意行使價在76元、甚至是高達80元以上的認購證，年期同樣在三、四個月的較短身產品，並能提供10多倍、甚至20倍以上的實際槓桿。

投資者習慣於部署滙豐的短身、貼價及價外輪，主要是由於滙豐往日走勢比較窄幅，需要利用這些產品的高實際槓桿，以達至倍大的效果；而又由於滙豐以往傾向橫行，相關期權及窩輪的引伸波幅一向較低，當股價如周四、周五般突然出現波動走勢，引伸波幅自然有所抽高。根據《彭博資訊》的數據，滙豐的場內期權引伸波幅在周四前，大致徘徊在15至16%左右，但股價周四急升後，引伸波幅已經抽升到19至20%左右。記得上文提到，輪場投資者在周四對匯豐CALL輪作「追貨」部署嗎？資金在周四滙豐輪引伸波幅抽升時作吸納，意味著它們要以較高的成本入場。

然而，根據過去的經驗，滙豐的走勢一向比較窄幅，上周四、五的波動走勢反而較少見。如果滙豐周四、周五抽升過去，之後波幅逐步收窄，引伸波幅將會有回落風險。回到問題核心，由於投資者傾向作短身滙豐輪部署，而當引伸波幅變化時，對短身輪將會構成較大影響，因此投資者要格外留意，當正股的波動性減低、窩輪引伸波幅回落時，即使正股價格不變，亦可能對輪價帶來負面影響。當然，若果窩輪的實際槓桿夠高，又或正股仍然維持明顯升勢，正股帶來的輪價升幅，或可抵銷引伸波幅帶來的輪價跌幅。

如投資者對高槓桿的滙豐認購證感興趣，或可留意滙豐購(15185)，行使價78.38元，17年9月到期；如升勢持續，或可進一步留意更價外的滙豐購(29008)，行使價81.98元，17年11月到期。

另外，如投資者想完全免除引伸波幅方面的考慮，亦可考慮匯豐牛證，但對比短身滙豐輪，滙豐牛證的槓桿優勢並不特別明顯，但由於換股比率普遍是100兌1，可有助降低入場成本。如看好可考慮滙豐牛(63373)，收回價66.98元，行使價65.48元，18年1月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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