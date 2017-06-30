港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數下挫，港股昨日反彈281點後，於上半年最後一個交易日受壓，恒指失守十天線和廿天線。

恒指今早低開285點，即失10天線(約25793點)和20天線(約25824點)，甫開挫301點後，跌幅一度收窄至198點見半日高，其後跌勢再現，最多跌303點，見25661點全日低，中午跌210點。午後在滙控(00005)抽高帶動下，走勢一度改善，跌幅曾收窄至149點，見25816點全日高。恒指收報25764點，跌200點或0.8%，全周升94點，連升兩周累漲138點或0.6%。

大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

總結六月，恒指升103點或0.4%，今年連升第6個月，累飆3764點或17.1%。

全日成交額813.15億元，較上日增加約4.33億元。

國企指數收報10365點，跌66點或0.6%。國指全月跌237點或2.2%。

恒指7月期貨收市跌218點或0.85%，報25585點，低水180點。

A股午後造好，兩市高收，滬指升0.14%；深成指升0.17%。兩市成交額約3379億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升10點，報21265。

藍籌金融股全線向下，昨日急升6.3%的滙控(00005)今日大部分時間受壓，午後一度抽升1.9%，見74.2元再創逾兩年高，收市跌0.2%；友邦(01299)跌1%；建行(00939)跌0.5%；平保(02318)跌1.5%；強勢股中銀香港(02388)今日除息，收市跌2.4%；恒生(00011)跌1.3%；港交所(00388)跌0.7%；下周一除息的工行(01398)跌0.2%。相反，旺旺(00151)升1.7%；國泰(00293)升0.5%；中海油(00883)升0.1%。

焦點板塊

科網及手機股：隔晚美國納指急挫1.44%，本港上市的科網股受壓，騰訊(00700)獲里昂上調目標價至345元，收市亦要跌1.7%，失280元水平。另外，金山軟件(03888)跌0.7%；IGG(00799)跌3.7%；美圖(01357)跌1.2%；博雅(00434)跌1.8%。手機零件股亦普遍向下，瑞聲科技(02018)跌1.4%；比亞迪電子(00285)挫5.7%；舜宇光學(02382)跌0.9%；信利(00732)跌2.2%；ASM太平洋(00522)跌1%。

汽車股：今早回調幅度較深，吉利(00175)跌2.6%為今日跌幅最大藍籌，不過總計上半年吉利飆升1.27倍，為藍籌升幅王；比亞迪(01211)跌3%，為表現最差國指成分股；長汽(02333)跌2.6%；東風(00489)跌1.3%；北汽(01958)跌2.9%；廣汽(02238)跌1.4%。

內房股：多隻二、三線股今早逆市向上，摩根士丹利首予融創中國(01918)「增持」評級，目標價18.5元，股價創上市新高，收市升5.2%，成交額6.31億元。旭輝控股(00884)創上市新高後，收市升2.4%；中駿置業(01966)創上市新高，收市升5.3%；中國金茂(00817)創逾兩年高，收市升3.2%。不過，上午創年初以來新高的卓爾集團(02098)，尾段突然急插39.8%，低見3.3元，創52周新低，收市跌18.8%，成交額5.47億元，與卓爾交叉持股的豐盛(00607)收市跌0.3%。

航運股：普遍逆市造好，屢傳獲中遠集團洽購旗下東方海外貨櫃的東方海外(00316)創逾4年新高，收市升3.7%；中遠海控(01919)升5.1%；中遠海能(01138)升1.2%；中遠海運港口(01199)升2.1%；中遠海發(02866)升1.8%；太平洋航運(02343)升3.6%。

資源股：今日以水泥股表現最好，中國建材(03323)升4.3%；安徽海螺(00914)升0.6%，連升7日；西部水泥(02233)升1.7%。另外，鞍鋼(00347)升3%，連升5日；神華(01088)升1.8%，為表現最好藍籌；五礦資源(01208)升5.9%；江銅(00358)跌3.4%；洛鉬(03993)升3.1%；俄鋁(00486)升1.6%。

焦點股份

中國星集團(00326)：股價狂飆，上午曾升94.2%，收市升47.8%。集團與滙彩控股(01180)訂立一份意向書，擬出售英屬處女島成立的3家公司，作價23.8億元。上述3家公司擁有並營運澳門蘭桂坊酒店，以及目前用作員工宿舍的住宅單位。滙彩升11.3%。

六福集團(00590)：股價逆市造好，最多升7.5%，收市升3.3%，成交額1.33億元。集團昨日收市後公布，全年盈利10.17億元，按年增長6.07%，每股派末期息0.4元，連特別息0.15元，合共派0.55元。麥格理最新維持集團「跑贏大市」評級，目標價下調至38元；摩根大通則維持「中性」評級和目標價24元不變。

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