總結上半年藍籌表現，吉利汽車(00175)登上升幅王寶座，上半年股價累積1.27倍升幅，遠遠拋離其他藍籌。
第二大升幅藍籌是騰訊控股(00700)，期內共升47.18%。
第三大升幅是百麗國際(01880)，受私有化建議所刺激，股價上半年急升41.28%。該公司的私有化議案將於7月17日於股東會上表決。
澳門賭收復甦帶動，銀河娛樂(00027)上半年亦累積四成升幅，為第四大升幅藍籌。
瑞聲科技(02018)雖然5月份遭沽空機構狙擊，但上半年仍錄得38.5%升幅，為第五大升幅藍籌。
總結上半年藍籌表現，吉利汽車(00175)登上升幅王寶座，上半年股價累積1.27倍升幅，遠遠拋離其他藍籌。
第二大升幅藍籌是騰訊控股(00700)，期內共升47.18%。
第三大升幅是百麗國際(01880)，受私有化建議所刺激，股價上半年急升41.28%。該公司的私有化議案將於7月17日於股東會上表決。
澳門賭收復甦帶動，銀河娛樂(00027)上半年亦累積四成升幅，為第四大升幅藍籌。
瑞聲科技(02018)雖然5月份遭沽空機構狙擊，但上半年仍錄得38.5%升幅，為第五大升幅藍籌。
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