港股直擊 即巿股評

多隻早前暴跌的細價股今日復見沽壓，中國集成(01027)曾挫兩成半，低見0.012元，現跌18.8%，成交額1.11億元。

同樣位於David Webb的「50隻不能持有的港股」名單內的中國置業投資(00736)跌15.9%；康健國際醫療(03886)跌15.8%；匯隆控股(08021)跌13%；吉輝控股(08027)跌11.9%；中國國家文化產業(00745)跌一成；康宏環球(01019)跌3.3%，連跌第8日。

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