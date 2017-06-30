港股直擊 即巿股評

筆者有習慣不時回顧昔日分析股份，要知道當時分析是否與後來的事實相乎，而股價看升的股份又到底有否乎合預期。此做法的背後理念是為了提升自己的鑑股能力，從而達至更優秀的規避和圖利效果。

股價處於近五月低

今次參考案例是裕華能源(02728)，分析日期為2015年12月7日，當時留意原因是於同年11月27日此股開市前宣布停牌，前一天收報1.00元。由7月10日至11月26日，股價反覆向下，踏入11月股價呈「橫移」狀態，主要介乎0.95至1.20元之間。期內低位為0.94元 (11月16日)，而最低收市價則為1.00元 (11月17、18、19、25和26日)，與最高收報2.34元 (7月24日) 比較，約四個半月下跌超過57%。於停牌前六個交易日，股價波幅收窄到0.99至1.11元之間，並且成交量持續增加，反映有心人在伺機吸納股份。

分析配股公告重點

此股到了2015年12月4日晚上發布配股的消息，每股作價1.00元，即平價配股，從上述股價處於當時約近五個月的低水平，認為是「筍價」。當時認為價格吸引跟配股的對象有關，就是主要股東林財火，他也是主席兼執行董事，當時持有股份佔已發行股本26.92%，所以那次配股被界定為關連交易。同時配股的規模也很龐大，為6.40億股，佔已發行股本82.73%。由於既是關連交易，規模又超過已發行股本20%，所以要通過股東特別大會決議案，才能進行，惟當時暫未公布開會日期。集資淨額近6.38億元，當中4.50億元用於能源買賣業務所需流動資金；1.39億元用於還債，餘下約0.49億元作為一般營運資金，由於超過七成集資之用途為業務發展，相信配股成事機會高，當時預算很快會落實開會日期 (其後通函於2016年1月20日傍晚寄發)。而從林財火之權益佔比由配股前不足27%，至配股後超過60%，成為控股股東，同時令公眾持股佔比下降至不足四成，反映主要股東甚為看好公司業務前景。

三度延遲寄發通函

另外，從2015年股價於未拆細(1拆2，生效日期為2015年7月8日) 前曾高見7.1元(6月29日)，最高收報6.55元 (6月24日)，而2014年12底只收報1.04元，即股價曾大幅上升超過5倍，反映股價有被炒上的實力。同時公司於9月17日晚上宣布1送2紅股，表示有意進一步將股份拆細，但由於股本重組要通過決議案才可進行，因此暫未落實。從公司於10月6、16和30日三度延遲寄發通函日期，我認為林財火的部署是先完成配股，之後才通過送紅股計劃，這樣能令其持股量大幅增加。

更改每手買賣單位

值得留意當時送紅股後每手買賣單位會由4000股改為18000股，按比例計算要持有9或其倍數之手數，才不會有碎股。如果計入送紅股因素，只須持有3或其倍數之手數便可，皆因3手即持有12000股，加上1送2紅股，會額外多24000股，合計為36000股，經改變買賣單位，最終持有2手股份。改大每股買賣單位為增加持股成本的手段，有可能是想「踢走」部分資本較少的小股東，令貨源歸邊，為日後炒上股價鋪路。

由於不想篇幅太長，有關此股的股價後續發展，將於下周一再談。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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