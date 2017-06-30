港股直擊 即巿股評

滙控(00005)昨日獲大摩大升目標價後，股價急升，最新再有大行發表報告，惟只維持原先目標價，並不進取。

摩根大通發表報告，認為滙控現估值已反映美國加息的正面影響，但未有反映新興市場資產質量轉變風險，維持「中性」評級，目標價76元。

摩通指，滙控近日股價大升，主因美國銀行壓力測試結果正面，滙控北美在壓力測試下一級資本率較規定高出4%，有望將額外資本撥回集團，進一步支持該行預計今年滙控將額外回購股份25億美元，亦為未來數年再額外回購32億美元股份提供空間。該行料滙控會傾向股份回購，而不會改變派息。報告指，滙控之資產回報將視乎其增長及併購活動、資本要求及壓力測試等因素。

高盛則認為壓力測試消息對滙控正面，重申「買入」評級，目標價73元。高盛預計，滙控美國分部10年以來首次向母行派息後，仍會有額外75億美元的剩餘資本金，而上周公布的另一項壓力測試結果亦顯示其美國分部資本水平穩健，估計滙控的美國分部可支持集團採取更廣泛的資本行動，包括維持每股派息、回購及再投資等。

高盛又指，過去12個月滙控已回購總值35億美元的股份，預計滙控有機會在今年餘下時間再公布額外25億美元的回購計劃。

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