即巿股評 港股直擊

美股玩單跳，隔晚跌到一仆一碌，睇番三大指數個盤中低位，真係嚇到眼都突。雖然尾市跌幅收窄，但轉弱勢頭已成，半年結後好大機會插深啲，隔晚個底唔係底。至於港股呢邊，本來噚日有習大大氣場頂住，以為可以承接強勢衝破埋二萬六關，誰知隔晚歐美股市跌到一個七皮，港股難獨善其身啦，乜嘢氣嘢都頂唔住。

恒指今早低開285點，一度低見25661點，跌逾300點，其後跌幅收窄至不足200點，見過25767點半日高位。只不過10日(25792點)跟20日線(25823點)得而復失，走勢急轉直下，恒指半場仍要跌210點，報收25754點；國指報收10375點，跌57點。

噚日諗住博下習大大送大禮，要吼住港交所(00388)，誰知昨日午後威咗一陣，最終升幅縮水，已經行得唔靚仔。今日個市咁嘅款，若非習大大坐陣香港，兼且半年結算，港股又豈止回0.8%咁輕手。講一講啲位先，恒指再失守10日及20日線，望個市再上有啲難度，只係今日以日線分析，若然下半場變動不大，現價雖失平均，但仍然出現陽燭一枝，關鍵係周線同月線圖會否明顯轉壞，即今日收市價低於25727點，周線跟同線都出現陰燭，短線調整機會大增。只不過係現貨一日唔跌穿25500點，跌勢未能確認。跟噚日阿Man指上面升唔穿26100一樣道理，呢個位唔向上突破企穩，個市仲係range未正式開邊一樣。

不過從個股分析，6月指數高居不下都好，唔少股份已見完高位後調整，每日指數都係單天寶至尊，之前多數由騰訊(00700)負責把關頂硬上，但呢兩日騰訊開始失勇，噚日升市反而由大笨象(00005)帶動。喺高盛打晒開口牌話科網股有前途的話，呢邊廂嘅科網股，早已個別回落，相信當大市進一步向下，之前累計升幅較大的股份，將會出現較具深度調整。

咁日話咗打游擊唔高追，要買等調整，提醒一句港股六連至後先開始調整，呢吓要落一千幾百點好正常。阿Man個幾星期前已呼籲減倉，昨日大市升幅僅集中幾集藍籌重磅股，其他股份無理神氣，今日就連指數都失守，趁周末前夕出去抖抖氣，唔好浪費今日藍天白雲嘅好天氣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)