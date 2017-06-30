港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數下挫，港股昨日反彈後，於上半年最後一個交易日受壓，失守十天線和廿天線。科技股和汽車股跑輸，強勢金融股亦回軟。

恒指今早低開285點，即失10天線(約25792點)和20天線(約25823點)，甫開挫301點後，跌幅一度收窄至198點，見25767點半日高，其後復軟，最多跌303點，見25661點半日低。恒指中午收報25754點，跌210點或0.8%，大市成交額420.19億元。

國企指數報10375點，跌57點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.18%；深成指跌0.17%。

藍籌金融股全線向下，友邦(01299)跌1.8%；建行(00939)跌0.3%；平保(02318)跌1.1%；昨日急升的滙控(00005)回吐0.2%；強勢股中銀香港(02388)今日除息，半日跌1.8%；恒生(00011)跌1.4%；港交所(00388)跌0.8%；下周一除息的工行(01398)跌0.4%。相反，神華(01088)升3%，為表現最好藍籌；中海油(00883)升0.4%。

焦點板塊

科網及軟件股：隔晚美國納指急挫1.44%，本港上市的科網股全線受壓，騰訊(00700)獲里昂上調目標價至345元，半日跌1.4%，報280元。另外，金山軟件(03888)跌1.7%；金蝶國際(00268)跌0.9%；IGG(00799)跌3%；擎天軟件(01297)跌0.8%；中軟國際(00354)跌1.7%；博雅(00434)跌1.8%。

手機零件股：今早亦全線受壓，瑞聲科技(02018)跌1.8%；比亞迪電子(00285)挫5.1%；舜宇光學(02382)跌2.6%；通達(00698)跌1.3%；信利(00732)跌1.8%；ASM太平洋(00522)挫4.2%；丘鈦(01478)跌1.3%。

汽車股：今早回調幅度較深，上半年表現最好藍籌的吉利(00175)跌2.5%，為半日跌幅最大藍籌；比亞迪(01211)跌2.3%，為表現最差國指成分股；長汽(02333)跌2.3%；東風(00489)跌1.6%；華晨(01114)跌2.2%；北汽(01958)跌2.1%；廣汽(02238)跌1.6%。

內房股：多隻二、三線股今早逆市向上，摩根士丹利首予融創中國(01918)「增持」評級，目標價18.5元，股價創上市新高，半日升5.2%，成交額4.29億元。旭輝控股(00884)創上市新高後，半日倒跌0.3%；中駿置業(01966)創上市新高，半日升6.5%；中國金茂(00817)創逾兩年高，半日升3.8%；卓爾集團(02098)升2.7%。

焦點股份

中國星集團(00326)：股價狂飆，曾升94.2%，半日升62.3%為表現最好港股。集團與滙彩控股(01180)訂立一份意向書，擬出售英屬處女島成立的3家公司，作價23.8億元。上述3家公司擁有並營運澳門蘭桂坊酒店，以及目前用作員工宿舍的住宅單位。滙彩半日升18.9%。

六福集團(00590)：股價逆市造好，最多升7.5%，半日升1.9%。集團昨日收市後公布，全年盈利10.17億元，按年增長6.07%，每股派末期息0.4元，連特別息0.15元，合共派0.55元。麥格理最新維持集團「跑贏大市」評級，目標價下調至38元；摩根大通則維持「中性」評級和目標價24元不變。

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