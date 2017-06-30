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今日 11:31 港股直擊 即巿股評

恒指一度僅跌198點後復軟 強勢車股跑輸

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隔晚美國三大指數下挫，港股昨日反彈後，於上半年最後一個交易日受壓。

恒指今早低開285點，即失10天線(約25789點)和20天線(約25822點)，甫開挫301點後，跌幅一度收窄至198點，見25767點暫時高，其後復軟，暫時最多跌303點，見25661點。截至上午約11時24分，恒指報25739點，跌225點或0.9%，大市成交額376.55億元。

國企指數報10370點，跌61點或0.6%。

A股偏軟，滬指跌0.25%；深成指跌0.24%。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲里昂上調目標價至345元，最新跌1.4%；建行(00939)跌0.7%；下周一除息的工行(01398)跌0.6%。

國際金融股回軟，滙控(00005)跌0.6%；友邦(01299)跌1.6%；渣打集團(02888)跌1.1%。

中銀香港(02388)今日除息，最新跌1.8%。

強勢汽車股今日回調幅度較深，上半年表現最好藍籌的吉利(00175)跌2.1%；比亞迪(01211)跌2.3%；長汽(02333)跌2.1%；東風(00489)跌1.7%；華晨(01114)跌2%；北汽(01958)跌1.9%；廣汽(02238)跌1.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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