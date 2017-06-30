即巿股評 港股直擊

今日灣仔就梗係繼續封路啦，事關習大人要由灣仔去石崗軍營閱兵，同一班軍人講N次「同志們好」同埋「同志們辛苦啦」；今朝睇電視一路睇閱兵，右手邊就出咗條簽：恒指低開285點，我都拿拿聲打開個報價機「閱兵」。

開個恒指日線圖見到其實近呢五個交易日恒指都係10同20天線上上落落，好似小學生跳橡根繩咁，不過目前走勢都仲未破個「長方形」，而今日又好似回返落去近「長方形」嘅底部。

大市日上日落，就算Day Trade都難度甚高，基於大家落場都係想搵餐茶錢嘅心態，何不取易不取難？搵吓個股埋手好過。動物股企鵝(00700)同大笨象(00005)，前者勢強後者發力，今日一跌又未算跌到fb洗版，模稜兩可；內銀內險雖則都跌咗一段日子，但正因為咁所以依家半天吊狀態，唔符合鐘擺原則；石油股唔使問，兩個字：no good。嫌三嫌四之下，搵到隻安碩A50中國(02823)。

呢隻嘢都唔知係咪因為習大大訪港，還是慶回歸20週年，由6月19日低位11.9元開始一直向上爬到噚日高位12.56元，都有5.5%升幅。不過今日恒指跌200幾點，A50都開始有下行跡象，最深得民心嘅係日線圖14RSI見70.84，SlowStc(14,3)%K線同%D線均見88，DMI嘅+DI同-DI差距收窄。換條保歷加通道落去睇仲令人心花怒放，因為始前A50係咁上，已經有好幾日個高位升穿咗條保歷加通道頂部，今日一日雖然唔會預佢激插，但若然要以一浪高於一浪形態向上行嘅話，總有回氣位嘅。就試吓偷唔偷到個回氣位囉，今日呢隻真係超冷門，成個market得五隻A50put輪，咁冷就搵隻槓桿高嘅架啦，A中Put(25267)，行使價8.88元，約8.44倍槓桿最高；不喜慎入，反正今日星期五。

今日半年結，相信唔止個市，臨近暑假都可能有好多公司準備請人，為自已條team整個半年結，係呀，我嘅好同事、好幫手兼好學弟Kitman今日last day，祝願他同恒指一樣，往後繼續反彈，最好為你嘅Career Path製造多啲「黃金交叉」。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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