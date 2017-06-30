即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，以全日高位收市，全日波幅150點。恒指收報25965點，升281點或1.1%，成交金額808.82億元。國指收報10432點，升23點或0.23%；上證收報3188點，升14點或0.47%。三項指數皆向好，當中恒指表現明顯較佳，主要受惠於滙控(00005)單日上升6.28%，單一股份為恒指帶來164點升幅。

恒指以陽燭收市，並創6月21日以來高位，但仍未能突破25500至26100的區間。收市水平重上10 SMA 及20 SMA，走勢略好轉。

6月期指估計結算價為25906點。7月期指的未平倉總數為136757張，未平倉淨數為36191張，未平淨佔未平總的比例為 23.4%，當心7月恒指走勢會放緩。

臨近半年結，近日多隻新股都趕上市，包括台灣鴻海集團旗下的鴻騰六零八八精密科技(06088)，集資最多30.5億元。其他IPO還包括中原銀行–H (01216)，集資額最多83.49億元，也是近期集資金額較多的一間。

中國外匯局公布，第一季度經常賬戶順差184億美元，當局指一季度國際收支經常賬順差合理，境外投資者持續增加對華投資。

美國第一季度GDP環比增幅終值(年率)自1.2%上修至1.4%，主要受消費和貿易提振。美國上周首次申領失業金人數小幅增加2000，至24.4萬，就業市場依然向好。不過，由於近期歐美主要央行都發出鷹派言論，預期會加息或收緊銀根，利淡美股表現，美股三大指數下跌。今早亞太股市回軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為25600水平。

個股介紹：

安徽海螺水泥(00914)的主要業務為從事生產和銷售熟料和水泥製品。

中國水泥協會在總結匯集全行業的意見基礎上，根據《建材工業「十三五」發展指導意見》，特制訂了《水泥工業「十三五」發展規劃》。規劃提出化解產能過剩，實現壓減淘汰過剩熟料產能4億噸。同時，加快水泥產品升級換代，淘汰複合32.5水泥，鼓勵生產和使用42.5及以上等級水泥、純矽酸鹽水泥。另外，全面推進水泥產業的技術裝備創新與提升。到2020年，水泥60%的生產線達到世界領先水平。

在國策支持下，安徽海螺水泥作為行業龍頭，有望受惠。參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為11.32倍，周息率3.04%。股份上日收報27元，上望30元，止損設於26.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。