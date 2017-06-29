今日 09:21
重要通告
港股直擊
融眾金融(03963)公布截至3月底止全年業績，期內轉盈為虧，蝕2.77億元，每股基本虧損67仙，不派息；前一年度錄得盈利5159.4萬元。
期內，收益1.84億元，按年跌10.37%。
債券通送禮 可投資一手市場
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樓價連升19周的啟示
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劉曉波願出國治療 傳不獲批
20 years after the Hong Kong handover
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紅旗法案啟示
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