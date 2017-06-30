即巿股評 港股直擊

昨日恒指隨美股高開189點，愈升愈有，最終以全日高位25965點收市，升281點，港股成交額808.82億元。港股升勢主要由滙控(00005)帶動，而其股價走勢轉強，全因美聯儲宣布34間美資銀行全線通過壓力測試，為2008年金融危機以來的首次，多家銀行隨即公布增派股息及回購計劃，包括摩通、花旗及美國銀行等，刺激銀行股股價急升，因而對滙控走勢帶來刺激，本日為半年結最後一個交易日，預料後市快有明確方向，個人認為港股升勢持續的機會較大，建議可於現階段入市。

選股方面，可留意吉利(00175)，五月份雖為內地汽車傳統銷售淡季，但吉利仍然錄得不俗的銷售成績，單計5月份銷量約7.65萬輛，增長達67%；若累計今年首5個月，總銷量達44.18萬輛，增長近九成。另預計明年該公司將首次推出多功能汽車(Multi-Purpose Vehicle)，兼且新品牌領克未來每年將推出2至3款新車，料每年可帶來20萬至30萬輛銷量貢獻。

此股的基本面向來不俗，但股價長升長有，主要由於此股屬北水的愛股，加上下月18日起每手買賣單位會拆細，由現時5000股下調至1000股，預期將有助改善股份流通量，預計將令此股更易炒上，惟留意近日此股升勢已大，建議可候17.15元買入，目標20元，跌穿16.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益