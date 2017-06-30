港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數全線向下，港股上日急彈281點後，料於上半年最後一個交易日受壓。

法國及德國股市急跌拖累美股，歐央行、英國央行發表鷹派講話，歐羅兌美元一度突破1.14關口，為去年脫歐公投以來首次。道指收市跌167點或0.78%，報21287點；標普500指數跌20點或0.86%，收報2419點；納斯特綜合指數一度急挫2%，收市跌90點或1.44%，收報6144點。美國勞工部公布，截至6月24日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.4萬人，按周增加2000人，遜市場預期。美國公布首季經濟增長(GDP)終值為上升1.4%，勝市場預期，但為去年第二季以來最小的增長率。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)造價較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報72.63元，較本港上日收市跌0.17元；騰訊(00700)ADR收報279.61元，跌4.39元；國壽(02628)ADR收報23.71元，跌0.29元；中海油(00883)ADR收報8.49元，跌0.05元；中國鋁業(02600)ADR收報3.97元，跌0.07元；中石油(00857)ADR收報4.81元，跌0.02元；中石化(00386)ADR收報6.1元，跌0.02元；中移動(00941)ADR收報82.24元，跌0.86元；聯通(00762)ADR收報11.58元，跌0.12元；中電信(00728)ADR收報3.74元，跌0.01元。

ADR港股比例指數收報25634點，挫331點或1.29%，留意當中或受中銀香港(02388)今日除息及工行(01398)下周一除息影響。夜市期指收報25665點，跌138點，較昨日恒指收市低水300點。恒指昨日收市競價時段嘜至全日最高位，收報25965點，升281點或1.1%。截至昨日收市，恒指6月累升304點，若今日回調在304點範圍內，可連升第6個月。

焦點板塊

科技股：美國納指急挫1.44%，留意本港科技股今日表現，當中龍頭騰訊昨日跑輸大市，ADR亦受壓。

焦點股份

六福集團(00590)：截至3月底止全年盈利10.17億元，按年增長6.07%。每股派末期息0.4元，連特別息0.15元，合共派0.55元。

五龍電動車(00729)：公布截至3月底止年度業績，股東應佔虧損擴闊至5.55億元，不派末期股息。旗下五龍動力(00378)全年虧損2.06億元，每股虧損4.01仙。

莊士機構國際(00367)：全年盈利12.64億元，按年增1.12倍。每股派末期息3仙，連特別息2仙，共派5仙。集團期內收入10.66億元，按年跌42.8%。

中國環保能源(00986)：集團公布，昨天按介乎每股0.85元至1.31元，於市場上悉售合共1784萬股聯旺(08217)股份，套現1866萬元。由於聯旺近日股價異常波動，董事決定悉售股份以減低損失，預期因此確認虧損約1.06億元。

新股：今早有兩隻新股上市，包括主板中漆集團(01932)和創業板運興泰集團(08362)。

長江基建(01038)：今日起股份每手買賣單位，由1000股更改為500股，平衡交易亦由今日開始。

另外，中銀香港(02388)今日除息。

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