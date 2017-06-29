即巿股評 港股直擊

早兩天部分細價股跌幅驚人，近期最好避開此類股份為妙，免火燒連環船殃及池魚，不如趁A股入摩轉吼中資股份，反正上證指數已回穩正蓄勢待發向上的勢頭。

中國可為香港帶來無限機會

其實細價股吸引之處不外乎升幅快，升上來時賺得快，亦即波幅大，只不過大家像玩音樂椅，看當音樂停下來時誰沒椅子坐，如買股前自己先作研究、分析、閱讀年報留意公司管理層的可稱為投資，然而現在資訊發達，但發覺仍然有很多買股票者不看報紙、不理時事消息，但樂於陶醉股市中，其實這同買大細無異，近期中港兩地其實出了些指導方向訊息，在快將可見的時間應該開始發酵，一些公開的消息與讀者分享，看看會否幫到看清前面投資環境。

首先A股踏上國際台階，比重只會與日俱增，只是遲早問題，如認同不反對的話，A、H股外資必需增持，一些主動型基金資金必搶先在ETF先行入市，國內放風考慮讓保險資金來港買股票，當然是會指定一些挨近中央及有利本港之類的股票，細價股莊家股當然不在考慮之例。另外會快將開行的「債券通」必然令證券商之類受惠，今天李小加說到與金銀業貿易場簽訂合作備忘錄，探討黃金期貨與實貨之合作，這一消息對筆者最為雀躍，因多年前市場已知中央想爭取黃金話語權，但限於國內政制等等問題，今次讓香港作為中央代表爭做亞洲定價權，可以話是香港的福氣，日後資金在港必以倍數增加。

資金不求留 只求流

補充一下黃金話語權的重要，在2009年是中央最後官方公布黃金儲備量，直到現在坊間只是憑空推算中國黃金儲備量，在過去日子市場常説中國在不斷買入黃金，中央政府從沒回應這問題，要知道美元背後在解除金本位後，即美元是沒有實物支持的，如人民幣要作國際貨幣，背後要有實物支持才能令人放心，黃金是只一種貨幣，所以人民幣加黃金是人民幣走向國際化的先兆，日後其他投資者要買黃金對沖風險，日後要買人民幣債券、國內股票等，關係到中國的也需來到香港，到時資金會從四方八面湧入，套用早年上海市市長的一句話：「不求留、只求流」，意思是只要資金與貨物經過已經足夠，因資金帶來資金，貨物帶來貨物，已能夠創造很多機會，看看今天的上海便知道，香港基礎設施與金融等冠絕亞洲，再加上今次上述幾個機會，讀者想想細價股以外符合上面機遇之股票何其多呢！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。