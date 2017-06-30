即巿股評 港股直擊

6月期指結算最終在25906點，符合我在6月15日計算出來的結果，或許大家會問，效率市場不是認為市場是隨機不可預測的嗎？我既然作出預測，那又怎算是效率市場呢？其實自從本華‧曼德博(Benoît B. Mandelbrot)提出碎形理論後，很多大師用量子物理學的理論去理解市場，從而建立不同的模型。借用詹姆斯‧西蒙斯(James Simons)的說法短線是會出現一個帶機率的可預測性。

在篇幅有限的情況下，只能舉簡單例子讓大家先理解初淺的理論，大家可試試做以下的功課，雙日轉向，這個訊號不難定義，今次我們只選取首日下跌，次日上升的組合來作為測試訊號。大家把近10年的雙日轉向訊號紀錄下來，之後再分類，在50天移動平均線以下偏離5%的，和50天移動平均線之上偏離5%的訊號分開，其他便忽略不計，結果我在下周分析公布，大家不妨先試試。大家很輕鬆的便可完成這個小功課，也很輕易理解當大市在50天移動平均線以下5%再出現雙日轉向訊號其後博反彈的成功率。這便是帶機率性作出短期預測的意思。筆者尚有大量這類型的訊號，只要條件愈嚴格，成功率也愈發提升！這些訊號往往是學習計量分析的朋友畢生追尋。

當價期權 致勝玄機

很多朋友在結算日問筆者，25950時才買入25600的7月認購期權不是很貴嗎？筆者於當天買入25800認購期權成本321點。考慮採用那一個行使價期權時，必須考慮當時市場所身處的階段，到價的機率，及後續的操作。在香港大家都喜愛用輕微遠價期權，甚至遠價期權，貪其爆炸力一流。但往往成功率太低，敏感度不足，筆者常笑說，香港太潮濕炸彈易受潮，期權未爆升，身家先爆煲，結果長倉輸太多，轉做期權短倉，一個大浪便輸得不要不要的，最後連期權都不敢碰。

筆者必須指出，現時6月之月波幅是70年代至今最細比率的月波幅，但卻不代表7月會出現大月波幅的情況！兩者並無任何關連。在下周一的分析跟大家詳談。以現時6月的月波幅參考，如期權行使價距離買入訊號太遠，恐怕到價機率不太高。在國外有一些計量分析的操盤手，甚至用輕微價內，對沖值為0.7的價內期權，目的便是增加敏感度提昇成功率。

7月走勢 先低後高

現時在6月結算日大市終現突破！短期利升不利跌。現時周線阻力在26500點水平，大市升穿26500才有機會出現超買的調整，否則7月份大市都是以反覆慢升為主調。現時已建倉位，如大市跌穿25500點便平倉離場先觀望。7月出現大波幅向上的機率只有3成左右，如日內大升也不宜高追。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。