即巿股評 港股直擊

讀者羅太問：「大摩先後唱好中銀香港(02388)及滙控(00005)，請問若持有至年底，哪一隻較可取？謝謝」

林嘉麒 宏匯證券研究部主管

「如果以年尾作選擇，我會比較喜歡中銀香港。滙控年內尚有兩件事可留意，究竟中期業績後，是否會有回購行動，而全年業績時，整體派息率又能否維持。但中銀香港會有點不同，這隻股份已經由大行以前認為的派息股，現時變為盈利增長股，因此前景及估值都有望提升。加上年內一帶一路的部署，令大家可以更為注意中銀香港，因為它已經有地區性銀行變為區域性銀行，有望令估值提升。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「多謝提問。基本上，兩者也可視為長期持有之選，皆因業務上兩者均有值得憧憬的地方。中銀香港未來除了東盟發展外，淨息差亦可望擴闊，同時集團資本充足比率穩健，未來亦有望維持可觀派息；至於滙控情況亦類似，同樣地資本充裕，未來亦有可能繼續進行回購以及加大派息，近日亦見北水大手吸納。因此，如資金充裕的話，個人覺得兩者皆可取。但若要現水平兩者選其一的話，滙控股價近期出現突破，加上年內升幅不大，可考慮於70元水平吸納，並作中長線持有。」

伊馬仕 信報投資研究部

「中銀香港及滙控都先後急升，在現階段高追，可能要面對即時捱價的風險。事實上，兩者面對的利好因素相若，主要是受惠於美國加息，帶動掙息差收入上升。當然，前者有憧憬派發特別股息，後者則有望增加回購。從估值來看，中銀香港的往績股息率約5厘，而滙控則略高，約5.4厘，以此角度來看，後者看來是較可取。但無論如何，兩者股價已急升，應衡量風險，只宜分段吸納。」

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