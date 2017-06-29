即巿股評 港股直擊

半年結前夕，市場焦點忽然一轉，相信下半年不少資金將由科技和地產股換馬至加息受惠股，具加息題材的中銀香港(02388)和滙控(00005)遇上摩笛便一發不可收拾。

本地金融股中，大新金融(00440)今早創逾9年新高，午後升幅明顯收窄。集團今日中午公布派發6.6元特別息的詳情，將7月13日除息，派發日將為7月25日。如果瞄準除息前炒作，雖然短線走勢強橫，拋離主要平均線，惟市賬率已去到1，理想操作是回至64元水平再買。

如果想「財息兼收」，留意是次特別息高達6.6元，除淨後對股價影響超過一成，除息後股價短線亦容易下行。此外，集團完成出售大新人壽保險、大新保險服務和澳門人壽業務後，最主要業務為大新銀行(02356)，要追加息題材，大新銀行更為簡單直接。亦要注意大新金融出售保險業務所得中，有約6至10億元會投入作加強大新銀行一級資本，中長線宜選大新銀行，而大新銀行一手不用7000元，亦較易入場。

細股方面，個別暴跌股回升，必有投資者入場追反彈，要留意不宜「天真地」用大跌前股價作目標，以漢華專業服務(08193)為例，今日升7.1%，收報0.045元，若以6月26日收市價0.97元作目標要再升20.6倍。

另外，今次小股災鬧得滿城風雨，監管層面出手的可能性亦高，至於後果，本欄讀者應該不陌生。

細股波幅大當然吸引，不過任你贏10次，中左一次無先兆股災又如何？細股注碼宜保持在贏咗食餐好，輸咗不入肉的水平。長線持續增長始終要靠穩定的財富管理。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]