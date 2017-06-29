港股直擊 即巿股評

港股連續兩日受壓後，於期指結算日大挾淡倉。國家主席習近平今日抵港，市場憧憬中央「送禮」，加上隔晚美股反彈，早前受細股股災影響的市場氣氛明顯好轉，恒指一舉收復10天線和20天線，大市成交額超過兩周以來首次重上800億元水平。

恒指高開189點，即重上10天線(約25779點)，開市後升幅一度收窄至131點，見25814點全日低，其後再發力，上午11時後曾升243點，見25926點半日高，一舉收復20天線(約25832點)，中午升227點。大市午後升幅進一步擴大，收市競價時段嘜至全日最高位收市。恒指收報25965點，升281點或1.1%。大市今日上升股份比例達69%，下跌股比例為31%。

全日成交額808.82億元，較上日增加約38.35億元，為6月12日以來新高。

國企指數跑輸，上午一度倒跌，收報10432點，升23點或0.2%。

今日為6月期指結算日，7月期指收市升306點或1.2%，報25803點，低水162點。

A股高收，滬指升0.47%；深成指升0.58%。兩市成交額約3515億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升25點，報21427。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.4%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升1.5%；中移動(00941)升0.2%。另外，領展(00823)升0.4%；恒隆地產(00101)升3.9%；華潤置地(01109)升2%；銀娛(00027)升1.2%；神華(01088)今日除息，外電則報道集團最快下月收購A股國電電力(600795.SH)，作為兩者母公司合併的一部分，股價急升4.4%。相反，長和(00001)、中電(00002)和電能(00006)跌約0.4%；旺旺(00151)跌1.1%。

焦點板塊

國際金融股：英倫銀行行長卡尼表示，英國貨幣政策委員會將於未來幾個月討論加息問題，刺激英鎊急漲；另外歐央行官員指市場誤解行長德拉吉(Mario Draghi)早前指歐央行已準備開始收緊寬鬆貨幣政策，暗示寬鬆政策未完。本港兩家英資銀行跑出，滙控(00005)獲大摩唱好，股價創52周高，收市急升6.3%，為升幅最大藍籌，獨力貢獻恒指163點；渣打集團(02888)升4.4%。其他國際金融股亦見支持，友邦(01299)升0.7%；保誠(02378)創52周高，收市升1.7%；宏利(00945)升2.9%。

本地金融股：板塊今日亦跑贏大市，中銀香港(02388)明天除息，股價高見39.5元創上市新高，收市升3.2%；恒生(00011)升2.8%；東亞(00023)升1.2%；大新金融(00440)創逾9年高，收市升1.7%；大新銀行(02356)升1.7%；創興銀行(01111)升2.1%。市場續憧憬中央送大禮宣布開通「債券通」，港交所(00388)一度抽升2.6%，收市升1.3%。

汽車股：全線領放，吉利(00175)再創多年新高，收市升4.7%，連升5日累漲17.2%；華晨(01114)升2.4%；北汽(01958)和廣汽(02238)升約2.2%；比亞迪(01211)升1.8%。零件商方面，敏實(00425)升2.7%；耐世特(01316)升1.8%。

焦點股份

華虹半導體(01347)：股價逆市急挫10.8%，成交額達6.9億元。股份市前錄得一手4400萬股成交，每股作價10.69元，涉及金額4.7億元。集團昨晚公布，控股股東上海聯和告知其有意透過第二配售，配售最多約6401.01萬股，佔該公司已發行股本最多約6.19%。

細股：多隻在細股股災中重創的股份今早回升，前兩個交易日累挫73%的中國投融資(01226)收市升79.1%，為升幅最大港股。另外，吉輝控股(08027)升64.1%；皓文控股(08019)升46.2%；財訊傳媒(00205)升26.7%；中國置業投資(00736)升43.8%；首都創投(02324)升42%；匯隆控股(08021)升21%；聯旺集團(08217)升14.6%，成交額2.09億元。

泛海系：績後受壓，泛海集團(00129)全年多賺1.01倍，每股派末期股息3仙，較對上一年度3.5仙為低，股價收市挫8.5%。泛海酒店(00292)全年多賺72.72%，末期息每股0.64仙，股價跌3.3%。泛海系控股公司滙漢(00214)跌10.3%。

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