即巿股評 港股直擊

執筆時恒指最多升281點，高見25964，仍未突破本月高位26090，換言之整個6月份恒指波幅仍然只有533點，只剩明日一個交易日，若仍未走出區間，將創了港股有史以來最窄的月度波幅，方向似乎要延至7月揭盅。

港股連升六個月，期內升幅有一成八，嚴格來說未算誇張，而4月份及本月都呈窄幅整固，並非沒有回氣。而根據過去四十多年數據，7月恒指上升比例有六成七，且是全年表現第二佳月份，7月若果向上突破，重要阻力位將在27000點水平，即主要的蟹貨區阻力。潛在的炒上藉口可能包括特朗普的減稅等計劃有進展。

中港股票基金年初至今普遍表現不俗，部分更錄得兩成以上甚至三成之升幅，簡單揸重騰訊(00700)及阿里巴巴已夠殺，今日滙控(00005)突然發難狂升，由於中港基金一直較少持有滙控（安本基金算較進取），今日被逼追貨，個別基金持騰訊高達9%以上，可能要減持。騰訊最新僅升0.4%。騰訊阿里做膽的策點可能有變。

總之說到尾，這場「慢牛」最受惠的強勢大價股，在日均成交未明顯放大下，冷門股不宜佔太大比重，某隻成立僅兩年的中國基金以價值投資為主線，五大持股包括載通(00062)、國藥(01099)、春泉產業信託(01426)等，上半年基金回報暫時要跑輸，可見投資一定要食正大勢。

羅崇博 (杜比)