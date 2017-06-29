今日除息的中國神華(01088)曾收市價調整為16.358元，股價今日造好，午後升幅擴大，暫時最多升5.6%，17.28元創逾7個月新高，現升5.3%，成交額8.89億元。
外電引述消息人士報道，神華最快下月收購A股國電電力(600795.SH)，作為兩者母公司合併的一部分。
報道指出，中國神華對國電電力發起全股票收購是首選方式，完成後，國電電力將退市。
國電電力及中國神華A股將繼續停牌至7月4日。
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