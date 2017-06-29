即巿股評 港股直擊

習大大中午駕到，何止港股升市賀大人，簡直係環球升市慶回歸。隔晚歐央行澄清話市場曲解行長德拉吉嘅說話，歐央行暫時未想放鷹，暫時未有收水意圖，歐羅當堂生猛番晒，歐洲股市雖未回升，但跌幅收窄靠穩，美股則收復周二晚失地仲升突，港股ADR偷步，夜期亦回升。

今日恒指順勢裂口高開189點，輕易收復10日線(約25772點)及20日線(約25829)，雖然升幅曾收窄至131點，見25815點暫時低，其後再發力高見25926點半日高位。半日恒指報收25910點，升227點；國指表現較為遜色，盤中更曾倒跌，半日升15點，報收10423點。

一向係升市火車頭嘅騰訊(00700)，今日風頭畀小飛象(00005)完全蓋過，雖然騰訊高開見287元，但半日報收284.8元，雖然股價仍然上升2元，但高開低走，擺明要抖抖。至於大笨象變身小飛象，跟隨環球其他國際金融股上升。尤其係英倫銀行指未來幾個月討論加息，刺激英鎊急漲，唔單止小飛象一半升破70元，半日升4%，高收71.3元，另一以米字旗國基地為主嘅渣打(02888)亦升逾3%，半日報收77.8元。

大笨象半日升幅已佔恒指半壁江山，反而騰訊要抖氣，仲有邊隻重磅股可撐起大市，要數應該都輪到港交所(00388)。大市升抵現水平，要重上二萬六點向上突破，睇嚟港交所係時候發力。相信講咗好耐嘅「債券通」，會係習大大送畀香港嘅一份預知嘅禮物，唔會有太大驚喜。反而習大大若送出利好港交成交嘅神秘禮物，港交所或爆上一段。

吉利汽車(00175)係半日升幅最大藍籌股，再創上市新高17.32元，半日勁升4.8%，報收17.3元。汽車股整個板塊又唔係特別股，資金只係集中追捧吉利，其他汽車股表現不過不失。其實預咗結算喺25800左右，今日半場收25900之上，已經超額完成。

明日半年結，要一下子升穿26000點唔容易，即係年結企喺25800-26000點，6月整體仍上升，但未出方向，今日下午基本可以提早收工。雖然6月中起阿Man叫減磅，呢個月升幅未必賺到盡，但仍有貨坐住中線順邊食住上，短線要吼結算過後，港股會否調整提供上車機會。確認二萬六升穿企穩再追，後面應仲有幾百點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)