港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，港股連續兩日受壓後，今早於期指結算日回升，一舉收復10天線和20天線，本地和國際金融股表現最突出。

恒指高開189點，即重上10天線(約25773點)，開市後升幅一度收窄至131點，見25814點半日低，其後再發力，上午11時後曾升243點，見25926點半日高，一舉收復20天線(約25829點)。恒指中午收報25910點，升227點或0.9%，大市成交額418.16億元。

國企指數跑輸，盤中一度倒跌，半日收報10423點，升15點或0.1%。

A股，滬指升0.32%；深成指升0.64%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；建行(00939)升0.7%；工行(01398)升1.5%；中移動(00941)升0.6%。另外，領展(00823)升0.9%；恒隆地產(00101)升2.5%；華潤置地(01109)升1.6%；神華(01088)今日除息，外電則報道集團最快下月收購A股國電電力(600795.SH)，作為兩者母公司合併的一部分，股價半日升2.6%。相反，長和(00001)跌0.4%；中電(00002)跌0.5%；電能(00006)跌0.7%。

焦點板塊

國際金融股：英倫銀行行長卡尼表示，英國貨幣政策委員會將於未來幾個月討論加息問題，刺激英鎊急漲；另外歐央行官員指市場誤解行長德拉吉(Mario Draghi)早前指歐央行已準備開始收緊寬鬆貨幣政策，暗示寬鬆政策未完。本港兩家英資銀行跑出，滙控(00005)創最少52周高，半日升4.1%，獨力貢獻恒指過百點；渣打集團(02888)升3.2%。其他國際金融股亦見支持，友邦(01299)升0.6%；保誠(02378)創52周高，半日升0.7%；宏利(00945)升2.9%。

本地金融股：板塊今日亦跑贏大市，中銀香港(02388)高見39.5元創上市新高，半日升3.4%。恒生(00011)升2.3%；東亞(00023)升1.2%；大新金融(00440)創逾9年高，半日升2.7%；大新銀行(02356)升1%；創興銀行(01111)2.6%。市場續憧憬「債券通」，港交所(00388)半日升0.8%。

汽車股：全線領放，吉利(00175)再創多年新高，半日升4.8%，為表現最好藍籌，股價暫時連升第5日；華晨(01114)升2%；北汽(01958)升2%；廣汽(02238)升1.2%；比亞迪(01211)升1.8%。零件商方面，敏實(00425)升1.7%；耐世特(01316)升2.2%。

焦點股份

華虹半導體(01347)：半日急挫9.9%，成交額達6.1億元。股份市前錄得一手4400萬股成交，每股作價10.69元，涉及金額4.7億元。集團昨晚公布，控股股東上海聯和告知其有意透過第二配售，配售最多約6401.01萬股，佔該公司已發行股本最多約6.19%。

細股：多隻在細股股災中重創的股份今早回升，前兩個交易日累挫73%的中國投融資(01226)半日升67.2%，為升幅最大港股。另外，皓文控股(08019)升51.9%；吉輝控股(08027)升22.8%；財訊傳媒(00205)升16.7%；中國置業投資(00736)升18.8%；首都創投(02324)升28%；匯隆控股(08021)升15.8%；聯旺集團(08217)升10.1%，成交額1.35億元。

泛海系：績後受壓，泛海集團(00129)全年多賺1.01倍，每股派末期股息3仙，較對上一年度3.5仙為低，股價半日挫8.5%。泛海酒店(00292)全年多賺72.72%，末期息每股0.64仙，股價半日跌4.9%。泛海系控股公司滙漢(00214)跌9.1%。

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