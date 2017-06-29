港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升，道指漲143點。港股於期指結算日走高，一舉收復10天線和20天線，升逾二百點。

恒指高開189點，即重上10天線(約25773點)，隨後升幅一度收窄至131點，見25814點半日低，其後再度發力，最多升243點，見25926點半日高，一舉收復20天線(約25829點)。恒指中午收報25910點，升227點或0.88%，大市成交額418.16億元。

國指跑輸恒指，半日報10423點，升15點或0.15%。

大摩發表報告唱好滙控(00005)，將目標價上調20%至84元，重申「增持」評級，股份今早造好，升4.09%。另外，市場憧憬英國加息，英鎊急漲，渣打(02888)半日升3.18%。

吉利(00175)早前公布擬將每手買賣單位由5000股降至1000股後，股份顯著造好，今早再升4.85%，報17.30元。

汽車零件商股方面，敏實(00425)升1.67%；耐世特(01316)升2.18%；昨日上市的信邦控股(01571)升0.62%。

受細價股股災影響的股份，今早出現明顯反彈，中國投融資(01226)升67.16%；雋泰控股(00630)升41.18%；中國錢包(00802)升36.84%。

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