港股直擊 即巿股評

港股連續兩日受壓後，今早於期指結算日飆高，一舉收復10天線和20天線，金融股推高大市。

恒指高開189點，即重上10天線(約25771點)，開市後升幅一度收窄至131點，見25814點暫時低，其後再發力，11時後曾升234點，見25918點暫時高，一舉收復20天線(約25828點)。截至上午約11時05分，恒指報25900點，升216點或0.8%，大市成交額332.13億元。

國企指數跑輸，一度倒跌，最新報10416點，升7點或0.1%。

A股靠穩，滬指升0.11%；深指升0.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.8%；建行(00939)升0.7%；工行(01398)升1.4%。

中銀香港(02388)最新報39.45元創上市新高，升幅4.6%。

英倫銀行行長卡尼表示，英國貨幣政策委員會將於未來幾個月討論加息問題，刺激英鎊急漲。本港兩家英資銀行跑出，滙控(00005)一舉突破70元關，最新報71.2元，創52周高，升幅3.9%，獨力貢獻恒指過百點。渣打集團(02888)升3.3%。

其他國際金融股亦見支持，友邦(01299)升1%；保誠(02378)創52周高，現升0.8%；宏利(00945)升2.9%。

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