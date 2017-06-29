即巿股評 港股直擊

噚日恒指喺朝早跌完之後，上半場尾市有跌少啲嘅跡象，同時5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超買，呢個時候當然係送隻恒指熊(69143)Day trade啦。去到下晝2點到，恒指跌幅又再擴大啲啲，不過5分鐘圖就見到SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線回到落去得10幾嘅水平，期後至下晝3點15分，指數慢慢咁向下走，而SlowSTC(14,3)就一直keep住係20樓下橫行，唯恐有一下彈上令到隻(69143)由肥變瘦，更重要嘅係要遵守day trade策略，再更重要嘅係(69143)都有10格8格落袋，唔收割唔通等今日被人斬咩。

今日習氏伉儷就會嚟香港，喺地鐵時港股做完U盤，恒指開報25872點，升189點；出地鐵上橋行返去公司途中，戰友Jack就同我講隻滙控(00005)升穿咗70蚊個位，但我只係留意到條橋有好多警察企晒喺度。兜過入境處前嗰「嘉年華」檔攤之後，以為有條康莊大道行下啦，好衰唔衰就係正公司樓下整個示威區出嚟，搞到今日公司加強晒保安，搞咗一輪依家10點10分先上到樓，一開電腦見到恒指升勢仲存在，最高仲做過25905點添，load埋個恒指牛熊證街貨圖出嚟之後就見到呢個高位將25800至25899點呢熊仔全數吞噬，不過呢度都只係得11張期指，唔夠食嘅。

恒指今日裂口一彈，又將水平向上移近熊證重貨區，26100至26199點仍然有唔少熊仔駐守，用恒指現水平(10點11分報25855點計)就梗係向上行好過向下行啦。不過咁喎，留意返恒指日線圖，其實由6月頭到依家形成咗個「長方形」出嚟，頂就用6月20日高位26043點，底就畫到6月15日、16日、21日同22日嘅低位，即係25565點、25557點、25575點同25579點；拉個平均數就係25569點。

咩事要計個平均數出嚟？咪就係計個「長方形」中間位大約係邊囉，答案係：(26043-25569)/2=25806點。依家10點23分，恒指現價係25858點，即係高過「長方形」中軸水平少少，而呢個點數係剛過去嘅半個鐘都無乜大轉變；但麻煩就麻煩在呢啲中間位買上或落就如同輸大小一樣，50/50博一鋪嚟講，我都係索性落樓下八掛下好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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