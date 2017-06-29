港股直擊 即巿股評

國家主席習近平今日來港展開3日行程，市場憧憬中央「送大禮」。港股今日期指結算，配合隔晚美股顯著造好，恒指有力及時反彈，港股預託證券(ADR)預示可重上25900點樓上。

隔晚美股三大指數全線上漲，銀行與科技股領漲。道指收升143點或0.68%，報21454點；納指升1.4%，報6234點；標普漲0.88%，報2440點。投資者急切期待特朗普開始推進包括減稅、基建投資和放鬆監管等其他計劃。另外，金融股領漲大市，聯儲局公布針對大型銀行的全面資本評估與評審結果，33家銀行的資本計劃順利獲得通過。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)與港股上日收市比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元收報69.69元，升1.19元或1.7%，滙控最新獲大摩上調評級至「增持」。中移動(00941)ADR收報83.24元，高0.34元或0.4%。騰訊(00700)ADR收報288.44元，升5.64元或2%。「三桶油」亦止跌，中石化(00386)ADR收報6.17元，高0.09元或1.5%；中石油(00857)ADR收報4.86元，升0.02元或0.5%；中海油(00883)ADR報8.59元，升0.06元或0.7%。

ADR港股比例指數報25987，較周三恒指收市升303點或1.2%。恒指昨日最多跌214點，低見25625，收報25683點，跌156點或0.6%。全日有超過50隻股份跌幅達雙位，股價高於50天線比率的中線市寬再跌3.4個百分點，至36.4%，乃超過一個月以來最低，反映大市內部質素進一步轉差。恒指短期阻力仍然在本月高位26090點，支持位為本月低位25557點。

港交所(00388)委任中華證券交易服務公司，研究開發一帶一路指數，作為反映有關計劃發展動向的指標，成份股為「滬港通」和「深港通」合資格買賣的證券。

焦點板塊

商品資源股：原油期貨價格上升，美國上星期原油庫存增加11.8萬桶，差過市場預期，紐約期油收市報44.74美元一桶，升50美仙或1.13%。內地商品期貨夜市亦多數上漲，鐵礦石收漲1.6%。焦炭、焦煤分別收漲1.8%及4.1%。可留意石油股及煤炭股今日表現。

焦點股份

維珍妮(02199)：公布截至3月底止全年純利9763萬元，倒退七成八，末期息2.5仙。

泛海集團(00129)：公布截至3月底止年度業績，股東應佔盈利14.51億元，按年增長1.01倍，每股盈利1.11元，惟末期股息略減至3仙。

膳源控股(01632)：截至3月底止全年虧損792.8萬元，不派末期息。

今日有多家公司公布全年業績，以六福集團(00590)較受市場關注。