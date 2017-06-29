即巿股評 港股直擊

昨日已提大家低流通的細價股，千萬不要博反彈，結果果然有的彈散，有的直落不回頭。其實近年大戶為了炒旺市場，無所不用其極，拆配合供已算明刀明槍，有傳國內大戶為求出貨，更會支持一些博客軟性推銷，讓散戶接火棒，與其聽貼士，大家都宜自己下點苦功。

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現時細價股股災有擴散的情況！連比亞迪電子(00285)都一度大跌22%，市場氣氛難免受影響，有指這是大跌市的先兆！但這個說法略嫌太早，只要有一定股齡的朋友，都了解市場人士往往觀點不同，說法不一，很多朋友認為大市見頂卻往往可以續升，估見底卻突然再急跌。市場最喜歡教訓聰明仔，閣下愈想比大市早一步，預測大市，最終卻被市場女神好好教訓一番。筆者結婚多年，跟太太行百貨公司的經驗是跟着走。

2004至2006年，市場人士一度以細價股炒作，坊間更有一些著作，教授大家如何操作神仙火箭股，昔日受大家追捧的愛股，今日往往一周都沒有成交。再參考昔日財經新聞，1994至96年都曾出現這股細價股風潮，參考90年代至今的一些新聞資料，大家會發現，在97及07年大升市時，大家都愛炒成分股，大價股。但細價股往往在指數大升前，都會表現很熱絡！現時資金開始買大唔買細，留意是否出現範式轉移，市場的炒作模式正在改變。

資金去那裏？

每一波大升市，都總有主題股，要事前估中主題股是那一隻，既講求實力，更講求運氣，但配角都總是得幾位。06年大市反覆上升，資源股航運股便開始被炒上，如查看美國股市，由昔日的伯利恒鋼鐵，到今天的Caterpillar Inc.都成了經濟寒暑表。江西銅(00358)由16年已反覆升了三成，馬鋼(00323)今年升了近50%。大家不妨花點時間尋寶。

回說大市，筆者於6月15日於專頁中指出結算價會有82%的機率在25800之上，今日期指結算了，屆時便知曉答案！現時大市維持在25500-25950點之間無改，在未跌穿前，大市仍是區間運行，不會預早開淡倉。由於周線及月線均是向好無改，如跌穿25500，筆者只會減倉，而不會開淡倉，去博小小的下跌空間！如上破便會買入好倉。如之前指出升穿25950，筆者會買入7月25600的認購期權。

編按:作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。