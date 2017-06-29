即巿股評 港股直擊 國際財經

美國科技股周二(27日)受壓，拖累美股回落。Google因違反壟斷法，遭歐盟重罰24.2億歐羅。事實上，亞馬遜早前宣布以137億美元收購全食超市(Whole Foods Market)後，市場開始擔心個別科網企業獨大，恐會造成百業蕭條。MarketWatch一篇分析文章直言，美國最成功的企業正在「殺死」經濟。

在贏家通吃的資本主義(winner-take-all capitalism)世界，大型企業一方面為消費者帶來好處，同時為股東創造價值。

不過，這些擁有優質品牌、產品，以及服務的明星公司，卻憑着極強的競爭力蠶食傳統行業利潤，並壓低了打工仔薪酬，結果遏制整體經濟增長， 令社會分化加劇。

根據美國人口普查局統計數據，過去20年，頂尖企業的市場佔有率高速增長，有約四分之三行業的市場集中度變得愈來愈高，其中約10%行業的利潤集中於幾家龍頭企業；許多其他行業也由少於10家企業所壟斷。經濟學家Jason Furman和Peter Orszag發現，少數公司利用其市場份額優勢，獲得超過100%的投資回報率，比普通公司的20%高出甚多。

巨無霸企業擁有經營許可證、專利、版權或其他知識產權，可以阻止潛在競爭對手進入市場。他們擁有強大的品牌，使旗下產品能以更高的溢價銷售，並利用網絡鞏固壟斷地位，而且手握足夠籌碼爭取政府提供補貼和放寬監管。

為了消除潛在勁敵，巨企可直接收購競爭對手，或鎖定進入行業所需的資源，包括技術人才和分銷渠道，及早將之收歸旗下，築起保護壁壘，就如「股神」畢非德(Warren Buffett)所稱的「護城河」(Moat)。然而，當大部分行業進入寡頭壟斷，不良效應將慢慢浮現。

許多初創企業根本沒有機會跟成熟科技巨擘一較高下，因為他們的技術一旦具備發展潛力，多會被巨企迅速收購。合稱FAAMG的美國5大網霸(Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟及Google)過去十多年共收購500多家公司；由於進入行業的門檻愈來愈高，今天的初創公司數目已比幾十年前明顯減少。

亞馬遜快速擴張已逐步威脅美國本土的零售及餐飲業員工飯碗。去年底美國約有1650萬名零售從業員及1140萬名餐飲從業員，不少零售從業員近期已接到大信封，餐飲從業員雖然尚未直接受到網購衝擊，但隨着傳統商場或實體店生意愈做愈縮，難免面對被裁威脅。

更不幸的是，倉庫中愈來愈多的工作將由機械人取代，亞馬遜更考慮部署無人機把包裹直接運送到顧客家門。顯而易見，實體零售商及其員工將受到亞馬遜的進取策略影響。難怪不少分析質疑，亞馬遜較中國「殺死」更多美國職位。

港股方面，細價股暴跌繼續拖累大市氣氛，恒指昨天收報25683點，跌156點(0.6%)，全日成交770億元；恒指目前仍然處於成交量密集區之上，日線RSI亦站穩上升趨勢線及50強弱分界水平【圖】，不過須待收復10天及20天線，方可確認回穩。

信報投資研究部

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