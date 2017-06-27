今日 22:45
重要通告
港股直擊
現代美容(00919)公布，截至3月底止年度業績，股東應佔盈利3326.2萬元，按年增長2.21倍，每股盈利3.78仙；派末期股息1.25仙。
期內，收益6.93億元，按年下跌10.59%。
細價股災15年最慘 蒸發497億
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伊馬仕
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StartupBeat
What will the humble home kitchen look like in 10 years?
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以錢生財策略無以為繼
格羅斯
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