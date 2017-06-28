港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數下挫，港股昨日僅跌31點，惟細股爆股災影響市場情緒。恒指今日顯著受壓，失守十天線。昨日暴跌的細價股今日未見喘穩。

恒指低開104點，即失10天線(約25745點)，開市後跌幅一度收窄至18點，見25821點全日高，其後走軟，10時後沽壓突增加，恒指最多跌214點，低見25625點，半日收市前跌幅顯著收窄，中午跌92點。大市午後復軟，跌幅一度拉闊至超過160點。恒指收報25683點，跌156點或0.6%，連跌兩日累失188點或0.7%。大市今日股份比例為76%，上升股比例為24%，與昨日相若。

全日成交額770.47億元，較上日增加約45.24億元。

國企指數收報10408點，跌89點或0.9%。

恒指即月期貨收市跌142點或0.55%，報25635點，低水49點。

A股低收，滬指跌0.56%；深成指跌0.8%。兩市成交額約3717億元人民幣。

歐洲三大股市最新續受壓；美國道指期貨最新跌13點，報21277。

重磅藍籌股受壓，昨日創上市新高的騰訊(00700)跌1.8%；建行(00939)跌1%；友邦(01299)跌1.1%。本地地產股向下，新地(00016)跌1.5%；恒隆地產(00101)跌1.9%；九倉(00004)跌1.3%。另外，明天除息的神華(01088)跌2.9%，為跌幅最大藍籌；平保(02318)跌1.8%；招商局港口(00144)跌2%。相反，滙控(00005)升0.4%；吉利(00175)高見16.66元再創多年新高，收市升2.1%；長和(00001)升0.5%。

焦點板塊

科網及軟件股：隔晚美國納指急跌1.6%，當中歐盟監管機構裁決谷歌違反「反壟斷規則」，處以破紀錄27億美元罰款，谷歌母公司Alphabet跌2.6%。本港上市科網股受壓，除騰訊外，金蝶(00268)亦跌1.9%；金山軟件(03888)跌1.4%；博雅(00434)跌1.8%；IGG(00799)跌2.5%；雲遊(00484)跌1%。

手機零件股：強勢股沽壓明顯，比亞迪電子(00285)在上午10時後顯著受壓，曾急挫22%，見14元創逾一個月低，收市跌10.5%，成交額9.34億元。另外，瑞聲(02018)跌1.7%；舜宇(02382)挫4.8%；通達(00698)跌2.1%；昂納(00877)跌3.8%；高偉(01415)跌3.1%；ASM太平洋(00522)挫4.5%；中興(00763)跌2.8%；丘鈦(01478)跌3.5%。

食品/飲料製造商：今日普遍造好，統一企業(00220)一度急漲8.3%，創逾10個月新高，收市升2.7%；旺旺(00151)升2.3%，為表現最好藍籌；萬洲國際(00288)收報7.8元，再創上市新高，成交額近3億元；達利食品(03799)升1.1%；卜蜂國際(00043)升1.7%；華潤啤酒(00291)升0.7%；康師傅(00322)升3.1%；中糧肉食(01610)升3.2%。

資源股：另一逆市造好板塊，鋼鐵股表現最突出，馬鋼(00323)急升7.4%，成交額2.97億元；鞍鋼(00347)升5.5%；西王特鋼((01266)升4.6%。另外，五礦資源(01208)升5.4%；中鋁(02600)升2.3%；江銅(00358)升1.3%；嘉能可(00805)升2.2%。

焦點股份

細價股：昨日爆出小股災的股份今日表現波動，單日瀉89.4%的聯旺集團(08217)今早裂口高開75.5%後，曾升89.6%，惟其後再急插，最多跌29%，見0.75元創上市新低，收市跌16%，成交額2.72億元。同處David Webb「50隻不能買的港股」名單中的皓文控股(08019)挫55.6%，為跌幅最大港股；匯隆控股(08021)跌40.6%；雋泰控股(00630)發盈警，收市挫49.1%；昨日瀉93.4%的漢華專業服務(08193)再挫34.4%；中國投融資(01226)挫46%；首都創投(02324)挫31.5%；吉輝控股(08027)挫44.2%；品質國際(00243)跌22.8%，成交額1.82億元。大市全日有29隻股票跌幅超過15%。較特別的是昨日大跌57%的中國置業投資(00736)今日回升11.6%。

中國建築(03311)：獲大和資本上調評級至「買入」，目標價睇16.5元。股價今日逆市造好，曾升5.4%，收市升3.9%，成交額2.94億元。

翠華控股(01314)：中午公布截至3月底止全年盈利9048.3萬元，按年增26.2%，末期息連特別息合共派3.5仙，股價收市升7.7%。

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