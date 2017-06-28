港股直擊 中國財經

內地股市收跌，上證指數中止三連升，全日收報3173點，跌18點或0.56%，成交1620.81億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘137.16億元，賣盤超買盤，流出7.16億元。

個別醫藥股炒上，華海藥業(600521.SH)升6.9%，為表現最好「滬股通」股份。新華醫療(600587.SH)亦升逾6%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:55PM，額度剩餘100.58億元，用4.42億元或4.2%。