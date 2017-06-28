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今日 15:52 即巿股評 港股直擊

【短線出招】細股地震正擴散，睇路！

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細股爆發股災十五年以來最慘烈，筆者昨日在收市後EJ Market叫大家勿試圖「撈底」執死雞，分分鐘沒有最低，只有更低，人家不問價沽，你就空手接落刀，「災區」面積又大，你可能只能憑感覺鎖定範圍。翠如BB聯旺(08217)今早「大幅」高開七成半，稍回吐時你衝入去買，就即刻中招了。

地震正擴散，睇路！David Webb衰股名單內的「粉系」繼續成為重災區，另外已有超過50隻股份今日跌幅達雙位數！此外，亦要留意有「仙股大王」孫粗洪這一系，保德國際(00372)(前稱德祥企業)挫逾6%，長盈(00689)一度挫逾9%，早年孫氏代表作的百靈達(02326)，今日亦一度急插近兩成九。細股網絡星羅棋布，關係錯綜複雜，是驚弓之鳥殺錯良民，抑或有心人正在出逃，外人不得而知。既然人在暗，你在明，何必硬要介入企圖獲取無謂的快感。給你贏上一兩次，比頭一次玩就勁輸更慘，因為你上了癮後，連股票好壞的基礎概念都連根拔起，將來必恨錯難返。

地產股近期回吐幅度較預期大，是不是意味樓市下調風險上升呢？！新地(00016)今日低見113.5元，稍跌穿100天線，技術上接近超賣，現報114元，5月24日低位112.5元很關鍵，筆者認為分注買地產股及REITs，總較持大量細股及中資民企為安全。

羅崇博 (杜比)

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