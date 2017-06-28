即巿股評 港股直擊

昨日(2017年6月27日)又出現細價股暴跌潮，筆者用上這個「又」字，源於去年和前年都有出現，無獨有偶都是在6至8月的日子，於去年見此現象時筆者曾表示，與大市表現無關，理由是除了2015年6至8月為跌市外，2016年同期則是升市，而今年更大市表現更見凌厲，截至6月27日(昨日)算是錄得六個月連升的榮景。若與大市表現無關，那麼又應如何切入作分析呢？

兩榜五大跌幅股份

參考去年細價股暴跌潮為7月28日，當日首當其衝是德普科技(03823)早上受到沽空機構Glaucus發表報告，指其誇大盈利及虛報收購價，認為其估值只有0元，並給予強烈沽售的評級。前一天收報2.27元，截至當日下午2:30股價報2.06元，跌幅不足一成，未見沽空報告對其股價影響很大，但其後股價走勢急轉直下，最終收報0.31元，即在短短1.5小時跌近85%，全日跌幅則為86.34%，位列主板跌幅榜首位，而位列第二至第五位股份，跌幅介乎76.32%至33.33%。另於創業板跌幅榜表現亦見慘淡，首位的鼎石資本(00804) (當時代號8097，其後轉主板)下跌76.67%(1.8元→0.42元)，至於位列第二至第五位股份跌幅介乎48.24%至24.62%。

暴跌可能繫於沽空

回看昨日，主板和創業板跌幅榜首位分別是中國集成控股(01027)和漢華專業服務 (08193)，跌幅為94.29%和93.40%，而第二至第五位股份跌幅介乎80.99%和64.55%，以及介乎89.38%至41.07%，明顯今年細價股暴跌情況較去年為嚴重。按著上述沽空的思潮出發，不排除現狀與今年沽空狙擊演得比去年較烈有關，早於5月11日葛咸城報告質疑瑞聲科技(02018)誇大盈利及違反蘋果公司的供應商守則，拖累股價由5月10日收報111.00元，僅於六個交易日(5月18日) 跌至82.60元，跌幅超過25%；科通芯城(00400)和敏華控股(01999)又分別於5月22日和6月6日分別受到烽火研究和渾水研究狙擊，分別於三個交易日大跌56.30%(10元→4.37元)和兩個交易日下跌17.74% (7.33元→6.03元)。沽空機構既可向大型上市公司股價打主意，難道不能對細價股動手嗎？

暴跌潮前一個徵兆

另想指出細價股暴跌潮出現前會見個別股份的價格出現大跌，撇除上述三隻受狙擊股份，還可留意通達集團(00698)因在5月份有主要股東Landmark Worldwide(佔權29.85%) 出售股份，令一致行動人士佔權由46.11%降至39.75%，違反融資協議的佔權不少於40%之條款，雖於5月11日晚上發公告表示已向融資協議貸款人取得豁免，卻因當時科網股遭狙擊以致股價表現同受拖累，於5月10日收報3.08元，到了6月6日收報2.02元，不足一個月累跌超過34%。此外，長盈集團(00698)亦於5月29和31日連續兩個交易日暴瀉超過57% (0.68元→0.29元)。這種情況於去年5月及6月份亦有出現，例如前稱「長和國際實業」的九號運通(00009) 於5月10至18日(七個交易日) 累跌49.39% (0.82元→0.415元)；同仁資源(08186)於6月22至30日 (七個交易日)累跌64% (0.1元→0.036元)，由此可見當明年再有不少於三隻股份出現股價大跌時，便要加倍留心。

一個尚未觸發危機

最後想指出還有一個「計時炸彈」未有觸發，就是大股東押股後被斬倉的股份，去年1月份就有前稱「恒發洋參」的前海健康(00911)，於1月29日大跌91.39%(0.395元→ 0.034元)，後於2月初集團發公告證實主席兼行政總裁楊永仁及執董楊永鋼就個人投資開展孖展融資，以恒發洋參股份作抵押品，當日股價大跌是抵押股份遭斬倉所致。如今隨著港股成交金額漸見萎縮，已是連續12個交易日未見單日為900億元或以上，低於800億元亦已踏入第11個交易日，加上恒指亦未見穩守25800點水平，不排除恒指升勢隨時逆轉，屆時恐怕會出現股份被斬倉而暴跌的情況，所以今次的細價股暴跌潮實不容忽視。

聶Sir

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