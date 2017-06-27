今日 12:49
重要通告
港股直擊
雋泰控股(00630)發盈警，預期截至6月底止中期業績錄得重大虧損。該公司去年同期虧損871.1萬元。
該公司表示，重大虧損乃主要由於上市證券中，持作買賣投資之已變現公平值虧損所致。
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