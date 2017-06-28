隔晚歐美股市失足，但港股呢邊有習大大氣場頂住，繼續玩range，阿Man唔覺得有乜出奇。恒指開市報25735點，跌逾百點，之後曾反彈至25821點半日高位，但內地股市回落，恒指亦曾最多跌214點，低見25626點。不過內地股市腰力夠，半場收復失地倒升，港股跌幅亦顯著收窄，恒指半日報收25747點，跌92點；國指跌50點，報收10447點。恒指半日失20日線(25827)，總算險守10日線(25745)，但呢個幾星期一直喺呢兩條線附近穿梭上落，指標性逐漸淡化，都係睇番上下兩個位，25500-26000，跌穿或上破先會開邊。
隔晚花旗科技股再創近月最大單日跌幅，拖累港股科網股板塊下跌，騰訊(00700)股王亦難逃一跌，盤中曾低見282.2元，半日收市跌幅收窄至1%，報285元跌3元。其他科網股今早亦曾顯著下跌，但都隨大市及龍頭大佬反彈，而收窄跌幅。
不過再強勢都好，總有缸邊友選擇避險，之前屢創新高嘅比亞迪電子(00285)，一度急挫22%，見14元創逾一個月低。半場跌幅收窄至8%，報收16.52元，但走勢明顯轉差，股價唔上番20日線(16.8)未必企得穩。另外，其他手機設備股冇一倖免，瑞聲(02018)跌1.3%；舜宇(02382)跌3.5%；通達(00698)跌2.9%；昂納(00877)跌4.8%；高偉(01415)跌3.1%；ASM太平洋(00522)挫3.5%；中興(00763)跌2.6%；丘鈦(01478)跌3.3%。
資源股又做好，不過真係N咁多次，十次高追，九次中伏，表現再好都冇興趣高追，況且油價反彈過後，已步入熊市或再落，有機會影響商品價格，都唔好太過進取。至於噚日爆出細價股股災，相關「粉系股」表現極為波動，當中翠如BB(08217)裂口高開逾七成，又再倒跌，半日始終要跌逾兩成。今日粉系股仍然佔據跌幅榜，所以話呢……博暴跌股反彈，要有心理輸晒，否則都係咪沾手。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)