港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數全線下挫，港股昨日低收31點後，今早顯著受壓，半日收市前回穩，僅僅險守十天線，科技股和細價股今早表現最差。

恒指低開104點，即失10天線(約25745點)，開市後跌幅一度收窄至18點，見25821點半日高，其後回軟，10時後沽壓突轉強，最多跌214點，見25625點，半日收市前跌幅顯著收窄。恒指中午收報25747點，跌92點或0.4%，大市成交額431.12億元。

國企指數報10447點，跌50點或0.5%。

A股半日個別發展，滬指升0.05%；深成指跌0.41%。

藍籌股方面，昨日創上市新高的騰訊(00700)跌1%；建行(00939)跌0.5%；友邦(01299)跌1%。本地地產股向下，新地(00016)跌1%；長實地產(01113)跌0.5%；九倉(00004)跌0.6%。相反，滙控(00005)升0.7%；吉利(00175)高見16.52元再創多年新高，半日升1.5%；長和(00001)升0.5%。

焦點板塊

科網及軟件股：隔晚美國納斯特綜合指數急跌1.6%，當中歐盟監管機構裁決谷歌違反「反壟斷規則」，處以破紀錄27億美元罰款，谷歌母公司Alphabet跌2.6%。本港上市科網股受壓，金蝶(00268)跌1.5%；金山(03888)跌2.2%；美圖(01357)跌0.8%；IGG(00799)跌2.8%；雲遊(00484)跌1.3%。

手機零件股：強勢股沽壓明顯，比亞迪電子(00285)在上午10時後顯著受壓，曾急挫22%，見14元創逾一個月低，半日跌8%，成交額7.13億元。另外，瑞聲(02018)跌1.2%；舜宇(02382)跌2.9%；通達(00698)跌2.5%；昂納(00877)跌1.9%；高偉(01415)跌1.3%；ASM太平洋(00522)跌2.8%；中興(00763)跌2.1%；丘鈦(01478)跌1.6%。

食品/飲料製造商：普遍造好，統一企業(00220)一度急漲8.3%，創逾10個月新高，半日升3.3%；旺旺(00151)升1.7%，為表現最好藍籌；萬洲國際(00288)半日收報7.77元，再創上市新高；達利食品(03799)升0.8%；卜蜂國際(00043)升1.7%；華潤啤酒(00291)升1%；康師傅(00322)升1.4%；中糧肉食(01610)升3.2%。

資源股：另一逆市造好板塊，鋼鐵股表現最突出，馬鋼(00323)急升6.7%，成交額1.77億元；鞍鋼(00347)升4.3%；西王特鋼((01266)升4.6%。另外，五礦資源(01208)升4.2%；中鋁(02600)升2.1%；江銅(00358)升1.3%；嘉能可(00805)升1.8%。

焦點股份

細價股：昨日爆出小股災的股份今日表現波動，單日瀉89.4%的聯旺集團(08217)今早裂口高開75.5%後，曾升89.6%，惟其後再急插，最多跌29%，見0.75元創上市新低，半日跌24.5%，成交額1.94億元。另外，同處David Webb「50隻不能買的港股」名單中的匯隆控股(08021)瀉五成；昨日瀉93.4%的漢華專業服務(08193)挫31.3%；皓文控股(08019)挫36.8%；品質國際(00243)跌10.5%；首都創投(02324)挫41.1%；吉輝控股(08027)挫26.7%。

香港電視(01137)：股價近月表現強勢，今早急吐，曾挫12.3%，半日跌5.5%報2.91元，成交額2880萬元已高於昨日全日成交。

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