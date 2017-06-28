即巿股評 港股直擊

聽日習大大攜眷嚟港玩三日，成個灣仔已經布晒鐵馬同水馬陣，個陣法肯定勁過張德江嚟港，所以我哋成班人有企圖或意圖打算Home Office，至少可以確保到lunch有得食，唔使被人封橋要喺公司食杯麵。

噚日恒指熊(60321)收咗喺櫃筒底，揀咗隻恒指牛(61056)出嚟。去到下半場開市時，細價股爆股災，恒指5分鐘圖見到一群烏鴉飛晒出嚟，去到下晝1點25分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙跌到得返個位數，呢啲可一不可再嘅機會當然送隻(61056)落場，按噚日策略係小注落場啫；揸到下晝3點40分，見恒指跌幅收窄，SlowSTC(14,3)亦由之前嚴重超賣回升到嚴重超買，(61056)又係時候收工，兩個半鐘唔夠就有7格落袋，都買到餐餸啦。

又睇番今日個市，晨早恒指就裂口低開，5分鐘圖上見到支陰燭都有手指尾第一節咁長，「咁咪搶到啲技術指標超賣晒，之後個市咪彈得起囉」，通常都係嘅，不過今次見到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)喺晨早第一跌嘅時候，低位做出25735點，同時%K線同%D線分別係39.09同48.05，呢個數值喺分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)嚟確實仲有得跌，所以到依家10點6分，恒指再下試低位見25734點，而呢個時候SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別係18.23同25.94，5分鐘圖先見恒指出現番支陽燭，咁依家明白啦。

不過，若然市弱就點彈都係無得救嘅。依家10點11分，恒指似乎又下試緊個低位，喺10點15分，5分鐘圖上pot出嚟個支燭，恒指再創低位見25703點，用現價點度落去恒指牛熊證街貨圖計，其實恒指由噚日近上方熊證區變成今日踩入牛證25700至25799點，呢度只得15張期指，不足為患；但再落多200點嘅話，即係25500至25599點呢度，就有相當於1138張期指嘅貨。話口未完，10點16分恒指做過25692點，25700至25799點嗰15張期指已經變成大戶今日嘅早餐。

若然呢啲位見市跌走嚟追熊嘅話，都好應該見到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)跌到跌無可跌，入熊嘅時間似乎未係最靚仔；倘若大市似有跌定而博會再下行食重貨牛嘅話，恒指熊(69143)，收回價26200點，高過熊證重貨區26100至26199點，33倍槓桿都夠Day trade玩嘅。記得小注呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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