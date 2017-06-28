即巿股評 港股直擊

昨日恒指輕微高開，早市走勢偏好，午後受「細價股股災」影響，走勢轉差，全日波幅148點。恒指收報25839點，跌31點或0.12%，大市成交725.23億元。國指收報10498點，跌32點或0.31%；上證收報3191點，升5點或0.18%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭「陀螺」收市，一度失守20 SMA，但收市仍能守在其上，走勢仍強。不過，港股全日下跌股份1262隻，上升392隻，市況明顯弱於指數。恒指主要由騰訊(00700)、中銀(02388)及吉利(00175)等強勢股支持。

香港證監會表示，6月27日市場出現股價大幅下挫的股票，多有與不同公司和上市券商存在多重關聯、持股集中度高、成交量小、流通股少等特點，容易導致股價極度波動和市場失當行為。

中國外滙局公布3月底中國銀行業對外淨負債1367億美元，較2016年底的869億美元淨負債大幅增長。

歐洲央行總裁德拉吉表示，壓制通脹的因素是暫時性的，有空間縮減刺激力度，但同時不收緊貨幣政策；德拉吉的講話推動歐羅兌美元升至10個月高位。

聯儲局主席耶倫重申漸進加息策略，同時承認一些資產價格已經變得「昂貴」，並稱希望避免通脹陷入過低的泥潭。IMF將美國今年經濟增長預測由4月份預期的2.3%下調至2.1%，明年增長預期從2.5%下調至2.1%，原因是經濟受到人口老齡化和生產力下降等問題的阻礙。美股三大指數下跌，今早亞太股市回軟，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢偏軟，支持參考為25600水平。

個股介紹：

華寶國際(00336)的主要業務為在中國從事研究及發展、生產、分銷及銷售食用香精香料、煙草薄片、新材料及日用香精香料。

集團早前公布截至2017年3月底止年度業績，錄得總收益34.83億元人民幣，增加8.8%；毛利22.71億元人民幣，增加3%；毛利率65.2%，減少3.7個百份點，主要是由於低毛利率產品佔比增加。

集團另公布分拆香精業務，並建議分拆公司股份以A股在深交所創業板獨立上市，並已向中國證監會提交申請材料，A股招股書申報稿及申請材料已獲受理，正由中國證監會審閱及處理。受消息帶動，近日華寶國際股價向好。

集團現價市盈率11.8倍，周息率4.76%。股份上日收報4.62元，上望5元，止損設於4.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。