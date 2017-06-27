重要通告 港股直擊

花樣年(01777)建議發行美元計價優先票據，定價包括本金總額、發售價及利率將根據累計投標結果釐定。

集團擬將所得款項為其若干現有債務再融資。

集團已就票據於新交所正式名單上市及報價提上申請。