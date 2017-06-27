重要通告 港股直擊

綠地香港(00337)宣布，發行本金額2億美元、2018年到期、年息4.5厘的債券，所得款項淨額用作為其境外債務進行再融資及一般企業用途。

集團已獲聯交所授出債券上市的資格確認。