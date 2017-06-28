港股直擊 即巿股評

港股昨日跌勢全面，拖累大市內部質素，加上美股納指急跌，料利淡今日港股早段表現，暫時恒指仍在本月高低位之間上落，未見重大突破。

隔晚美股全線受壓，且以全日低位收市。道指跌98點或0.46%，報21310點；科技股走低，納指大跌1.6%，報6146點，跌至近50天線。標普跌0.8%，報2419點。市場關注一些聯儲官員講話。三藩市聯邦儲備銀行總裁威廉斯(John Williams)周二表示，美股似乎已成強弩之末，或者說已經非常強勁，明顯對美國經濟構成風險，必須做好股市回調的準備。

美聯儲主席耶倫也表示，從標準尺度來看，資產價值有點過高。耶倫再次肯定了金融和銀行體系安全度大幅提高，重申了美聯儲的政策目標，維持循序漸進加息步伐不變，又希望有一個非常漸進和可預見的縮表過程。耶倫大膽預言在我們有生之年不會重演2008年的金融危機。

歐盟對谷歌處以了創紀錄的27億美元罰款，監管機構判決該公司違反了反壟斷規則，谷歌正考慮提出上訴。受此影響，谷歌母公司Alphabet跌2.6%，拖累科技股走低；Netflix跌4.1%；Facebook跌2%；Nvidia跌3.7%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，同本港上日收市價比較造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.82元，較本港上日收市升0.62元。中移動(00941)ADR收報83.1元，升0.1元。騰訊(00700)ADR收報286.46元，跌1.54元；國壽(02628)ADR收報23.9元，跌0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.49元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報4.83元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.14元，無升跌。

ADR港股比例指數報25814，較上日恒指收市跌26點或0.1%。恒指昨日午後曾倒跌91點，收報25839點，跌31點。大市下跌股份比例達76%，上升股比例24%。恒指短期阻力仍然是本月高位26090點，支持為6月16日低位25557點。股價高於50天線的中線市寬報39.8%，急跌5.4個百分點，再度跌至超賣區。

昨日多隻細價股出現洗倉式暴跌，有19隻股份跌幅超30%，漢華專業服務(08193)和中國集成控股(01027)跌幅均超過九成。證監會發言人表示，昨日股價大幅下挫的股票多有與不同公司和上市券商存在多重關聯、持股集中度高、成交量小、流通股少等特點，容易導致股價極度波動和市場失當行為，香港證監會不便證實是否已經或正在尋求對具體個人或相關公司展開調查。

焦點股份

品質國際(00243)：公布昨日在公開市場出售漢華專業服務約8080萬股、美捷滙控股(01389)約2000萬股、中國集成控股約7240萬股，三隻股份造成的已變現虧損合共7483萬元，預期截至2018年4月底止的財政年度，將錄得重大已變現虧損。品質國際昨收報0.285元，大跌五成七。

金源米業(00677)：公布截至3月底止全年股東應佔溢利5976.2萬元，派末期息1.2仙。去年同期則錄得虧損4576.2萬元。

莊士中國(00298)：公布截至3月底止全年純利14.52億元，按年飆升16.08倍，末期股息派2仙，連特別股息2仙，合共派4仙。

復星醫藥(02196)：公布控股股東復星集團通過「港股通」交易系統以每股約30.2元增持共計17.75萬股H股，涉資約469萬元人民幣。是次增持後，復星集團持有復星醫藥佔已發行股份總數約37.75%。

今日有多家公司公布截至3月底止全年業績，包括泛海系三股、膳源控股(01632)、維珍妮(02199)以及昨日股價急跌三成的中國國家文化產業(00745)。