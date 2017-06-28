即巿股評 港股直擊

上文講到中國A股展開升浪，一周下來果然表現強勁。本週我們來看看中國平安保險(02318)。中國平安無論H股還是A股均是筆者愛股。中國內地的保險業務經歷了過往的休整之後，終於迎來了需求的爆發。而本身內地保險公司亦進行了一次業務轉型，增加了長期保障型產品的貢獻，其中尤其又以中國平安較爲成功。

以更加平白的語言來說，就是說內地人壽保險新的生意做多了，而接新生意的客的質素亦提高了，保險公司賺多了錢，市場因此給予的估值亦相應提高。

目前市場寄望中國平安的估值能夠向友邦保險靠近。按照友邦保險目前大約1.8倍P/EV，歷史均值在1.6倍。市場人士測算中國平安如果按照1.5倍P/EV來算是60元左右，2倍80元。估值這東西其實是個非常主觀的玩意，取決於分析員對於公司未來盈利表現的各種假設，因此經常被大行玩弄於鼓掌之間。所以我們必須重視真實的圖表數據，定下出入計劃。

從中國平安H股的周線圖可見，其股價過往大起大落，整體則是處於上行通道，這與公司自身基本面向好的發展相符。

目前股價來到了上行通道的上線位置，同時亦見一條重要阻力線攔截。

用神奇數字比例來量度，發現53元附近爲密集區域，而54-56元是07年和15年頭部的密集區域。簡而言之，此處有一定的阻力。短期又累積了巨大漲幅。短期如果再度衝高我會視爲減倉的機會，未來等待機會回補。

目前的阻力區域在未來經過一輪反覆後如果再度突破，將能夠挑戰58-60元，然後64-65元，屆時我們可以再來探討估值的問題吧！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。