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紐約交易所指數繼5月31日發出今年首個「興登堡凶兆」(Hindenburg Omen)預警後，上周再度發出確認訊號，意味紐交所指數未來40日有機會出現顯著跌勢。「興登堡凶兆」是一個由不同技術指標組合而成的方向訊號，用作預測股市處於高位之際或處於上升周期時走勢會否逆轉。

具體來說，「興登堡凶兆」的4項先決條件包括：一、紐交所指數的10周或50天移動平均線向上；二、創52周新高股份數目不可多於創新低的一倍；三、創52周新高和新低的股份數目須佔總股票數目2.2%或以上；四、麥克萊擺動指標(McClellan Oscillator)為負數。上述條件主要用來檢測股市升勢有否不協調或背馳情況。

簡言之，就像人類的身體，健康時會處於「陰陽平衡」的狀況。股市亦一樣，若大市升勢健康，脈象怎會出現股票創新高和創新低數目同時維持較高水平的異象呢？又或50天線走高的同時而麥克萊擺動指標見負數的不協調現象？故此，當大市滿足上述4項條件，就會發出「興登堡凶兆」預警；若其後36天再現「興登堡凶兆」，等同確認訊號；如果確認訊號出現於欠缺成交配合的升市，很可能是大瀉先兆。

2007年至今，美股共發出7次「興登堡凶兆」確認訊號(密集出現預警當作一次、警號未確認則不計算在內)，紐交所指數在其中6次於隨後一個月內錄得跌幅。當中，2007年11月「興登堡凶兆」確認後，紐交所指數最多大跌近六成。

不過，未必每次警號確認後美股都會急插；往績所見，部分跌幅甚至可以稱作「溫和調整」或「訊號誤鳴」，例如2015年1月發出確認訊號後，美股之後一個月最大跌幅僅2.9%，故「興登堡凶兆」並不一定預告大市血流成河。

從現階段美國投資環境來看，聯儲局正部署貨幣政策正常化，包括明言繼續加息及縮減資產負債表規模等，皆與2008年金融海嘯以來一直支撐大市上升的措施背道而馳，而環球多國央行亦逐漸由「放水」過渡至「收水」，美股在此時發出「興登堡凶兆」，是否偶然？

值得注意的是，標普500指數「認沽與認購期權比率」(未平倉合約數量)由6月6日的1.88水平急升至26日的2.17，即認沽期權未平倉合約數量升至認購期權的2倍以上，屬去年1月以來最高水平。期權投資者積極部署淡倉對沖，可見他們對後市信心開始動搖。

總括而言，「興登堡凶兆」發出確認警號後，美股短線未許樂觀，投資者宜加強風險管理。事實上，美股「牛」了99個月，唞唞氣並非壞事。

港股方面，恒生指數昨早高開39點後表現反覆，曾見25929點全日高位，受制26000點水平，然而細價股火燒連環船，驚現洗倉式暴跌，拖累大市氣氛，恒指午後倒跌，低見25780點，其後跌幅收窄，收報25839點，跌31點(0.12%)。大市全日成交725億元，上升股份比例僅約24%。

信報投資研究部

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