即巿股評 港股直擊

周四期指結算，今天為轉倉高峰期，周二上午半日市只有72點波幅，原預料大市維持牛皮收市，結果突發的細價股崩盤事件發生，大市個股升跌比率原本是一半半的，結果最惡劣時近1400隻個股下跌。

無疑這是一個突發性事件！而我們未能預測，充分反映市場的隨機性，以品質國際(00243)為例，特別息0.133元，但今天急跌低見0.075元。不少朋友不禁問：可以博反彈了嗎？計量分析，有很多處理超賣反彈的操作方法！最著名的，必定是大師索耐特Didier Sornette於1999年1月25日於物理學期刊發表的文章，他用其理論預測日經指數會於1999年底反彈50%！結果不多也不少，一矢中的。

筆者自行研究的向心系統，同樣有針對突發性超賣的操作方法！我用品質國際來說明，圖一，是品質國際的日線圖，筆者的方法是計算極值，用之前某一時段的波幅及均值為基準，計算出其波幅區間，當極值偏離其波幅區間後，計算其反彈回目標價的機率及所需時間！由於參數是筆者的吃飯傢伙，就不方便公開了。上述的說明其實也是筆者首次詳細說明計算時參考的資料。

今天低見0.075元，而有效的波幅區間是在0.42至0.8元之間，由今天起計算，四個交易日內反彈上0.5至0.6元的機率是73%。現時除了著名的凱利公式，也有其他方法按成功率來計算注碼，在此便不花篇幅詳談。為了方便說明，筆者再引另一例子圖二，長城汽車(02333)，於2016年11月9日的急跌，筆者已於專頁詳細紀錄了當次筆者的交易操作。當天低見6.6元時已發出訊號，反彈目標是6.95，同樣是四個交易日，結果2016年11月10日高開6.98水平，之後高見7.08。由於高開時已達預期，筆者開市平倉，之後長城汽車的走勢已充分說明，是次只是反彈，反彈過後仍須尋底。

技術超賣，必然反彈？

雖然今天多隻個股出現極嚴重的超賣，但筆者沒有參與任何一隻個股博反彈。圖三，是思捷(00330)的日線圖，於6月14日已出現超賣，6月15日更出現深度超賣。相同的數據套入恒指，已指向88至92%的反彈機率，但一直下跌至6月20日才喘定，離6月14日首天的高位已多跌了三成，何解沒有反彈出現？

筆者的訊號，或是索耐特Didier Sornette都沒有把下跌時的成交計算入系統之內，但下跌前的成交水平卻是我們必須考慮的。如標的物平時的流通量不大，出現回歸效率的機率就會減低。雖然計算指數，商品，外滙，個股，都可以採用同一套系統。不過訊號的成功率來說，恒指便高於滙控，長城汽車會高於品質國際，受流通量影響。不過當流通量達某一水平，恒指，跟道指，標指，成交率便相若，難見到當中分別，所以對筆者而言，取易不取難，就不會花太多心神去細價股炒作了。反彈的本質，就是標的物本身的成交是否暢旺。試想想，如果持有品質國際的大股東因種種原因，被斬倉也好，等錢使也好，連特別息都不要了，誰會在現時接下所有貨呢？何況現時街上滿地屍骸，大跌的可不止一隻品質國際！

受惠轉倉市不落

周二細價股雖大跌，大市則受惠轉倉，仍在高水平運行，最終大市只是微跌31點。筆者於6月16日用120點建立BULLSPREADLC256SC260。計算本月結算價很大機率在25800之上。現時仍續持有觀點無改。

編按：作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。