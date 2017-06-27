即巿股評 港股直擊

大市今日窄幅低收，不過全日有約1200隻股份下跌，股壇長毛David Webb的解碼遊戲變成「死亡筆記」，細股死傷枕籍。

觸發細股集體暴瀉的原因，在不作欠缺事實根據的陰謀猜測作前提下，目前最大可能是股東遭斬倉。如果說David Webb名單直接摧毀一枝莊，可能過於吹捧。不過由今日集體大瀉的範圍看來，他的文章非常具參考價值(可參看本欄文章《David Webb的解碼遊戲》)。

David Webb點名的50股中，撇除停牌中的隆成(01225)，今日有47隻下跌。全日50大跌幅股份中，被點名股佔24隻。

今日跌幅榜頭13位股價被腰斬(跌五成以上)，當中除了上市僅7個月、跌幅榜處第6位的上諭集團(01633)外，其餘12隻均處於David Webb名單中。(可參看下圖)

從成交額看來，今日「風眼」是5隻股份：成交額4.22億元的中國集成(01027)(收市挫94.3%為跌幅最大港股)、成交額3.18億元的美捷匯控股(01389)(收市跌81%)、成交額3.04億元的品質國際(00243)(收市跌56.8%)、成交額1.87億元的漢華專業服務(08193)(收市挫93.4%)、成交額1.05億元的中國置業投資(00736)(收市跌57%)。

對於持股散戶而言，跌幅八成以上再談止蝕已沒有意義。假設莊家因財困而被斬倉，最大未知數(亦不可能知道)是莊家要填的數有多大，若是無底洞，相關股短期仍會有斬倉壓力，故名單亦可用作「逆向選股器」，避開還可能出現的斬倉股，或者短線投資決定有幫助。

名單中50隻股票，今日有第一信用金融(08215)和久融控股(02358)兩隻股份錄得升幅；今日跌幅少過5%的有：醫思醫療(02138)、成安控股(08352)、Dx.com(08086)、修身堂(08200)、家夢控股(08101)、康健國際(03886)、香港教育國際(01082)、富譽控股(08269)、國農金融投資(08120)、銳康藥業(08037)和樹熊金融(08226)(前稱中昱科技)。

陳鎮強

信報投資研究部

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