港股直擊 即巿股評

港股昨日急彈201點、重上20天線後，今日表現反覆。恒指受制26000點水平，多隻強勢股尋頂，不過細價股爆出小股災明顯影響市場情緒，跌市下成交重上700億元水平。

隔晚美國道指中止4連跌，恒指今早高開39點，開市後表現反覆，曾倒跌16點見半日低，之後再抽升57點，見25929點全日高，升勢受制兩萬六，半日收市前多隻細股暴瀉，中午僅升22點，市場氣氛午後進一步轉差，恒指一度倒跌91點，見25780點全日低，其後大致窄幅偏軟。恒指收報25839點，跌31點或0.1%。大市今日下跌股份比例達76%，上升股比例24%。

全日成交額725.23億元，較上日增加約43.3億元。

國企指數收報10498點，跌32點或0.3%。

恒指即月期貨收市跌35點或0.14%，報25777點，低水63點。

A股收市個別發展，滬指升0.18%，續創逾兩個月高；深成指跌0.02%。兩市成交額約3829億元人民幣。

歐洲三大股市最新受壓；美國道指期貨最新跌29點，報21338。

藍籌金融股偏軟拖低大市，建行(00939)跌0.8%；工行(01398)跌0.6%；中行(03988)跌0.5%；市場憧憬「債券通」，惟港交所(00388)跌0.5%；平保(02318)創近兩年高後，收市跌0.3%。多隻重磅股造好，限制恒指跌幅，騰訊(00700)高見288.4元創上市新高，收市升1.4%；滙控(00005)升0.1%；昨日獲大摩唱好、本周四將除息的中銀香港(02388)亦再創上市新高，收市升1.5%；吉利(00175)每手買賣單位擬改細至1000股，股價亦創多年新高，收市升4.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

科網股：騰訊破頂，個別科網軟件股亦見支持，金蝶(00268)升2.5%；金山軟件(03888)升1.5%；IGG(00799)升0.8%。相反，早前遭狙擊的科通芯城(00400)創近兩年半新低，收市跌10.5%，成交額1.89億元，連跌6日；美圖公司(01357)跌2.8%；博雅(00434)跌3.7%；恒騰網絡(00136)跌5.8%。

手機零件股：今日亦表現兩極，昨日回購50萬股的瑞聲科技(02018)高見101.5元，創復牌以來新高，收市升1.6%；通達(00698)升0.4%。多股高位回吐，舜宇光學(02382)創上市新高，收市無起跌；丘鈦科技(01478)創上市新高後，收市跌0.6%；連日破頂的比亞迪電子(00285)回吐2.2%。另外，信利(00732)跌1.4%；高偉(01415)跌3.3%；ASM太平洋(00522)跌2.2%；昂納(00877)跌2.6%。

細價股：半日收市前細價股爆出小股災，當中多隻名列「股壇長毛」David Webb於5月15日發表的「50隻不能持有的港股」一文中，跌幅最大的有：中國集成(01027)挫94.3%，成交額達4.22億元；漢華專業服務(08193)挫93.4%，成交額1.87億元；聯旺集團(08217)挫89.4%；美捷匯控股(01389)挫81%；匯隆控股(08021)挫80.7%。

焦點股份

太保(02601)：今日跑贏一眾中資金融股，曾升4.9%，見32.35元創近一年半高，收市升4.5%，連升4日累漲10.1%，今日成交額11.54億元。

南方航空(01055)：股價低收3.2%，報6.56元。其A股(600029.SH)跌2.76%。集團擬配發新AH股集資最多127億人民幣。

萬洲國際(00288)：股價收報7.7元創上市新高，升幅1.3%，成交額2.29億元。瑞信日前發表報告指出，重申萬洲的「跑贏大市」評級和目標價9.3元。

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